Те искат и заслужават равни права. И мобилност
Факелното шествие настоява за достъпна градска среда
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Факелното шествие настоява за достъпна градска среда
Ако предложението бъде прието, от 1 януари 2027 г. ще се увеличат помощите за хората с трайни увреждания
В края на април регистрираните безработни са 149 517 души
Иван Янев и кучето Роувър привлякоха внимание към системни проблеми в достъпната среда
Дистанционното наблюдение допълва социалните услуги на място и позволява навременна реакция при инциденти
Забравените в системата – време е за реална грижа, а не формална политика, каза кандидатът за народен представител от Варна
Те също са превалутирани
Ружди оглави класирането още с първия си опит на финала
Става въпрос за протези на хора, които в момента не могат да се движат
Общо 41 души са участвали в програмата „Рамо до рамо“ от старта ѝ през 2015 г. до днес
Един от примерите е програмата „Рамо до рамо“ на Yettel
НОИ обяви важна информация
Месечната финансова подкрепа ще се вдигне с 4,4%, уточняват от министерството на труда и социалната политика
Това заяви министър Шалапанова
Протестиращите ще адресират своите потребности до народните представители, министрите, социалното и здравното министерство
Фалшиви документи са ползвани уж за изплащане на помощни средства на хора с увреждания
Диана ковачева се обърна към шефа на НОИ и към министъра на здравеопазването
Промените, които засягат стотици хиляди хора с увреждания, бяха предложени през ноември
Искането е за незабавно приемане на новата формула за освидетелстване от ТЕЛК
От 1 януари линията на бедност в страната се повишава от 413 лв. на 504 лв.