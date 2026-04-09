Полина Костадинова: "Възраждане" с пакет от мерки за хората с увреждания

Хиляди хора с увреждания в България продължават да живеят в периферията на обществото – не защото нямат нужда от помощ, а защото системата не достига до тях. Това заяви кандидатът за народен представител от листата на „Възраждане“ във Варна Полина Костадинова, която постави темата за социалната политика като един от най-сериозните провали на държавата.

По думите ѝ проблемът не е нов, но става все по-дълбок – както на национално ниво, така и в големи градове като Варна, където въпреки наличието на социални услуги, те остават недостатъчни за реалните нужди на хората.

„Системата съществува, но не работи ефективно. Хората с увреждания и техните семейства често остават сами точно в най-тежките моменти“, подчерта Костадинова.

Според нея една от най-тежките несправедливости е финансовата – голяма част от хората с увреждания живеят под прага на бедност.

Решението, което предлага, е ясно:

● реално увеличение на пенсиите и социалните помощи;

● актуализиране на процентите според степента на увреждане;

● цялостна реформа на пенсионната система;

„Не може да говорим за интеграция, когато хората се борят за оцеляване“, заяви тя. Костадинова акцентира и върху проблемите в работата на ТЕЛК комисиите – бавни процедури, тежка бюрокрация и съмнения за злоупотреби.

„От решенията на ТЕЛК зависи съдбата на стотици хиляди българи. Забавянията и липсата на контрол не просто затрудняват хората – те ги обричат“, посочи тя.

Сред предложенията са:

● съкращаване на сроковете

● облекчаване на административните процедури

● засилен контрол срещу фалшиви решения

Един от най-сериозните проблеми, според Костадинова, е липсата на връзка между здравната и социалната система.

Хора, изписани от болница в тежко състояние, често остават без адекватна подкрепа. Именно тук тя поставя силен акцент върху системата за лични асистенти.

„При тежки случаи един асистент не е достатъчен. Необходим е втори, който да осигури непрекъсната грижа – включително в почивни дни“, заяви тя.

Във Варна съществуват дневни центрове и резидентни услуги, които осигуряват терапия, рехабилитация и социализация.

Проблемът обаче остава:

● недостатъчен капацитет

● липса на места за най-тежките случаи

● липса на координация между институциите

Така, въпреки наличната инфраструктура, системата не успява да покрие реалните нужди.

Костадинова постави акцент и върху една от най-пренебрегваните възможности – социалните предприятия и кооперации за хора с увреждания.

„Това не е просто социална помощ – това е шанс за достоен живот чрез труд“, подчерта тя.

Според нея чрез:

● държавна подкрепа

● обществени поръчки

● инвестиции

Именно тези структури могат да се превърнат в ключов инструмент за реална интеграция.

Състоянието на социалните институции също остава тревожно – недостиг на персонал, лоши условия и липса на ресурси.

„Това не е просто административен проблем – това е въпрос на човешко достойнство“, заяви Костадинова.

В центъра на предложените решения стои една основна идея – изграждане на цялостна система на грижа:

● навременна медицинска помощ

● подкрепа след изписване

● дневни услуги

● резидентна грижа

● възможност за труд

„Истинската реформа означава никой да не бъде оставен сам в най-трудния момент“, категорична е тя.

По думите на Полина Костадинова България разполага с ресурси и модели, но липсва политическа воля за тяхното ефективно прилагане.

И ако досега хората с увреждания са били „забравените в системата“, то въпросът вече не е дали проблемът съществува – а колко дълго още ще бъде отлагано неговото решение.

