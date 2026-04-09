Коста Стоянов, "Възраждане“: Американски войници във Варна – държавата мълчи (СНИМКИ)

Голям самолет с 265 американски военнослужещи кацна на летище Варна, а на място ги изчакваха шест автобуса с обозначение „U.S. Army NSTA“. Това съобщи кандидатът за народен представител от листата на „Възраждане“ във Варна Коста Стоянов.

По думите му към момента няма официална информация кои са пристигналите военни, къде ще бъдат насочени и каква е целта на тяхното присъствие в България.

Според предоставената информация, още снощи на летището е кацнал друг самолет с около 225 военнослужещи. Днешната група от 265 души е пристигнала директно от Франкфурт.

„Като народен представител заявявам, че не разполагам с никаква официална информация защо тези военнослужещи пристигат на летище Варна, какво ще правят в България и каква е тяхната мисия“, заяви Стоянов.

По негови наблюдения, военнослужещите са слезли през VIP зоната на летището, без да преминават стандартни проверки, а на място е бил позициониран тежкотоварен камион, който да поеме багажа им.

Темата за пристигането на военните се поставя и в контекста на скорошно изявление на министъра на отбраната Атанас Запрянов, който заяви, че българската армия изпитва затруднения да гарантира самостоятелно националната сигурност, суверенитета и защитата на границите, и че страната разчита на съюзнически сили от НАТО.

„Снощи са пристигнали около 225 войници, а днес още 265. Към момента няма информация какво ще правят тук, накъде ще се насочат и каква е тяхната мисия“, подчерта Стоянов.

Той изрази мнение, че ситуацията е резултат от дългогодишни политики, довели до отслабване на българската армия, включително закриване на ключови способности и предоставяне на въоръжение на Украйна.

„Днес се стига до ситуация, в която страната ни разчита на чужди военни сили за сигурността си“, коментира още той.

На място е имало присъствие на органите на реда, които са извършили проверки, което по думите му е нормална практика.

„Въпросът остава - кои са тези военнослужещи и каква е тяхната дейност на българска територия“, заяви Стоянов.

Към момента няма официално изявление от страна на институциите, нито информация за конкретната мисия на пристигналите военни.

От „Възраждане“ настояват за яснота и официален отговор от Министерството на отбраната относно причините за пристигането на военнослужещите, тяхната задача и ангажиментите на България.

Темата за националната сигурност остава във фокуса на общественото внимание, като се поставя въпросът за необходимостта от прозрачност и информираност на граждани-те.

Ситуацията на летище Варна продължава да се следи.

