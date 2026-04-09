Пророкът на Страшния съд с шокиращо предсказание за Тръмп

Самопровъзгласилият се „Пророк на Страшния съд“ отправи ново тревожно предсказание, този отнасящо се до Доналд Тръмп и бъдещето на САЩ, което вече предизвиква сериозни спорове.

Британският медиум Крейг Хамилтън-Паркър, често наричан „Новия Нострадамус“, твърди, че е предвидил редица ключови събития - от Брекзит и победата на Тръмп през 2016 г. до началото на пандемията от Ковид-19. Според публикация на „Експрес“, той дори е намекнал за ескалацията около Иран, включително за атаки срещу военни и ядрени обекти.

Сега обаче прогнозата му звучи още по-провокативно. В момент, в който напрежението в Близкия изток расте, Хамилтън-Паркър заявява, че вижда невъзможното - трети президентски мандат за Тръмп. Това твърдение директно влиза в сблъсък с 22-рата поправка на Конституцията на САЩ, която ясно ограничава президентите до два мандата.

Медиумът обаче не отстъпва. Според него светът се намира в период, в който досегашните правила могат да бъдат пренаписани за броени дни. „Ще повторя това, което подчертах по онова време: чувствах, че ще има някакъв голям глобален конфликт, вероятно с участието на Тайван. Гледайки го сега, може да е всеки глобален конфликт. Знам, че мнозина критикуват това, твърдейки, че трети мандат е невъзможен, защото е записан в Конституцията - но кой знае? Светът се е променил толкова много.“

Той допълва, че геополитическата ситуация става все по-непредсказуема и дава примери със събития, които доскоро биха звучали като фантастика. „Кой би могъл да си представи възможността за нахлуване в Гренландия или отвличане на лидер на държава, както се случи във Венецуела? Светът се променя бързо.“

Най-смразяващата част от прогнозата му е свързана с 2026 г. Според Хамилтън-Паркър тогава може да се стигне до извънредни мерки и сериозен глобален конфликт, който ще „преобърне съществуващите правила“ и ще постави света в напълно нова реалност.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com