4 зодии си връщат силата

Един от най-мощните астрологични транзити за 2026 г. вече е тук! Марс, планетата на действието и утвърждаването, преминава през знака Овен между 9 април и 17 май 2026 г.

Обикновено Марс прекарва около осем седмици във всеки зодиакален знак, но защо това е толкова важно? Между 2 март и 9 април Марс беше в Риби – знак, който отслабва неговата сила, съобщава Bulgaria ON AIR.

Това води до разпиляна енергия, при която огънят на планетата се насочва в различни посоки заради объркване.

Когато Марс е в Риби, на преден план излизат мекота и състрадание, което затруднява придържането към целите и поставянето на здравословни граници.

В астрологичната теория Марс е естественият управител на Овен, което усилва влиянието му! Когато Марс преминава през Овен, се усеща силно лично овластяване на колективно ниво, пише Parade.

Да отстояваш себе си става не само по-лесно, но и необходимо, тъй като се засилва дълбокото желание за свобода и себеосъществяване.

И макар Марс да посещава Овен на всеки две години, неговото преминаване през 2026 г. обещава да бъде по-динамично заради присъствието на Сатурн и Нептун в същия знак.

ОВЕН

Шестседмичният престой на Марс в Овен е важен период за теб. Около 12 април могат да се появят нови визии за бъдещето ти чрез сънища или интуитивни послания.

Когато започнеш да действаш по тях, околните може да ги определят като "нереалистични" или "твърде мечтателни".

Макар енергията на Овен да е импулсивна, най-добрият начин да защитиш идеите си е чрез добре изграден план. Работи върху това около 12 април, когато Марс се среща със сериозния Сатурн.

Ако останеш последователен и игнорираш негативните мнения, около 4 май ще усетиш силен прилив на енергия.

ВЕЗНИ

Ти си дипломатичен знак, но сега околните ще видят и по-огнената ти страна. Нов подход към отношенията се оформя още от началото на 2026 г., когато Сатурн навлезе в Овен.

Около 19 април, когато Марс се среща със Сатурн, ще започнеш да осъзнаваш резултатите от тази промяна.

Тъй като Сатурн носи принципа "по-малкото е повече", може да решиш да ограничиш някои приятелства и да запазиш енергията си за хората, които наистина имат значение.

Ако някой преминава границите ти, ще можеш спокойно и уверено да поставиш по-ясни правила.

РАК

Астрологията на 2026 г. поставя силен фокус върху кариерата ти. Това води до значителни промени в проектите и продуктивността.

С навлизането на Марс в Овен работните процеси се активизират, както и хората около теб. С наближаването на срокове може да ти бъдат възложени повече отговорности.

Като упорит кардинален знак не се страхуваш от работа, но този път може внимателно да прецениш последствията.

Макар да постигнеш висока продуктивност – особено между 19 април и 4 май – Марс в Овен ще те подтикне да поставиш граници, за да избегнеш прегряване.

КОЗИРОГ

Приготви се за напрежение, Козирог! Близките ти са свикнали с твоята сдържаност, но сега ще покажеш по-емоционалната си страна.

Около 20 април, когато Марс се среща с Меркурий, Нептун и Сатурн, може да се проведат сериозни разговори със семейството или партньор.

Поради комбинацията между бързото мислене на Меркурий и мъгливото влияние на Нептун е възможно объркване относно роли или посока. За щастие, към края на април ще настъпи яснота и ще можеш да внесеш ред със своя практичен подход.

Близките ти знаят, че могат да разчитат на теб, когато ситуацията стане неясна.

