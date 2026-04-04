Ден на истина за Рибите, завиждат на Лъва, Стрелецът се стяга за път

Денят започва почти невинно… но под повърхността нещо зрее. Астрологичната картина днес е като пружина – опъната до крайност. Решенията, които ще вземеш днес, няма да са просто „още едни“. Те ще отекнат. Някой ще получи шанс. Друг – предупреждение. А трети ще разбере, че съдбата не пита.
♈ Овен
Днес си в атака – и това не е метафора. Ще се наложи да отстояваш позиция, дори срещу близки хора. Добрата новина: печелиш. Лошата: не всички ще ти простят.
♉ Телец
Парите са тема №1. Възможен е неочакван разход или оферта, която изглежда прекалено добра. Внимавай – зад нея има уловка.
♊ Близнаци
Думите ти днес имат тежест. Един разговор може да промени всичко – връзка, работа или посока. Не говори напразно.
♋ Рак
Емоциите излизат извън контрол. Някой от миналото се връща – не случайно. Въпросът е: ти същият ли си?
♌ Лъв
Светлината е върху теб, но не всички аплодират. Завист дебне от неочаквано място. Действай умно, не шумно.
♍ Дева
Ден за подреждане – буквално и преносно. Ще изчистиш не само пространство, но и хора около себе си.
♎ Везни
Любовта днес е на ръба. Или правиш крачка напред, или всичко се разпада. Средно положение няма.
♏ Скорпион
Интуицията ти е като радар. Ще усетиш лъжата преди да я чуеш. Използвай го – ще избегнеш сериозен проблем.
♐ Стрелец
Пътят те зове – буквално или символично. Новина отдалеч може да промени плановете ти рязко.
♑ Козирог
Работата кипи, но не всичко е под контрол. Някой подкопава усилията ти. Време е да поставиш граници.
♒ Водолей
Идеите ти днес са злато. Въпросът е дали ще ги споделиш или ще ги оставиш да прашасват. Рискът си струва.
♓ Риби
Ден за истини. Ще чуеш нещо, което не ти харесва, но ще ти отвори очите. Приеми го – това е шанс, не удар.
Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини
Вижте всички актуални новини от Standartnews.com