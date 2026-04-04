Ден на истина за Рибите, завиждат на Лъва, Стрелецът се стяга за път

Денят започва почти невинно… но под повърхността нещо зрее. Астрологичната картина днес е като пружина – опъната до крайност. Решенията, които ще вземеш днес, няма да са просто „още едни“. Те ще отекнат. Някой ще получи шанс. Друг – предупреждение. А трети ще разбере, че съдбата не пита.

♈ Овен

Днес си в атака – и това не е метафора. Ще се наложи да отстояваш позиция, дори срещу близки хора. Добрата новина: печелиш. Лошата: не всички ще ти простят.

♉ Телец

Парите са тема №1. Възможен е неочакван разход или оферта, която изглежда прекалено добра. Внимавай – зад нея има уловка.

♊ Близнаци

Думите ти днес имат тежест. Един разговор може да промени всичко – връзка, работа или посока. Не говори напразно.

♋ Рак

Емоциите излизат извън контрол. Някой от миналото се връща – не случайно. Въпросът е: ти същият ли си?

♌ Лъв

Светлината е върху теб, но не всички аплодират. Завист дебне от неочаквано място. Действай умно, не шумно.

♍ Дева

Ден за подреждане – буквално и преносно. Ще изчистиш не само пространство, но и хора около себе си.

♎ Везни

Любовта днес е на ръба. Или правиш крачка напред, или всичко се разпада. Средно положение няма.

♏ Скорпион

Интуицията ти е като радар. Ще усетиш лъжата преди да я чуеш. Използвай го – ще избегнеш сериозен проблем.

♐ Стрелец

Пътят те зове – буквално или символично. Новина отдалеч може да промени плановете ти рязко.

♑ Козирог

Работата кипи, но не всичко е под контрол. Някой подкопава усилията ти. Време е да поставиш граници.

♒ Водолей

Идеите ти днес са злато. Въпросът е дали ще ги споделиш или ще ги оставиш да прашасват. Рискът си струва.

♓ Риби

Ден за истини. Ще чуеш нещо, което не ти харесва, но ще ти отвори очите. Приеми го – това е шанс, не удар.

