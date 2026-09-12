Слънцето влиза в Дева, страстите се успокояват. Време за почивка
Слънцето носи дълбоко космическо прояснение
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Слънцето носи дълбоко космическо прояснение
На 12 юли Слънцето и ретроградният Меркурий се срещат в Рак
Новата седмица започва обещаващо
Огромен късмет за Лъва, Рибите сбъдват мечта, любовно признание за Рака
Много позитивни събития за всички
За някои е добре да си починат у дома
Девата да се погрижи за себе си
Малките наглед решения, ще са много важни
Някои ще се трудят повече, а други се радват на предложения
Мощен коктейл от космическа енергия ще даде тласък на щастливи събития за тях
Интуицията ще бъде ценен ориентир почти за всяка зодия
Любовта изненадва Везните, Козирогът решава бъдещето
Раците да останат у дома и да се наслаждават
Раците да се държат за семейството
Вслушайте се в интуицията си – днес тя ще бъде по-точна от всякога
Известният астролог описа същността на всяка зодия само с една ключова фраза
Три зодии ще бъдат във вихъра на събитията днес
Не позволявайте на дребни интриги да ви развалят настроението
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