Нещо уникално ще се случи в небето тази вечер

Вечерното небе на 21 май ще предложи рядка и красива конфигурация, в която Луната, ярки планети и звездни купове ще бъдат видими едновременно на западния хоризонт след залез слънце.

Лунният сърп до звездния куп "Ясли"

Погледнете на запад след залез слънце, за да видите лунния сърп да блести до звездния куп "Ясли" в съзвездието Рак, докато наблизо в вечерното небе се подреждат Юпитер, Венера и трудноуловимият Меркурий, съобщава Bulgaria ON AIR.

Сребристият полумесец на Луната ще виси ниско над западния хоризонт с оттеглянето на слънцето, на по-малко от 5 градуса горе вляво от звездния куп "Ясли", известен още като Месие 44 (M44) или "Праезепе".

Подредба на Юпитер, Венера и Меркурий

Юпитер ще свети ярко на около 20 градуса долу вдясно от Луната, а Венера и Меркурий ще образуват диагонална линия отвъд него.

Меркурий, най-ниско разположената от трите планети, ще се намира на по-малко от 5 градуса над хоризонта.

За да го видите, ще ви е необходима чиста гледка на запад, но дори и тогава може да се затрудните да го различите в жълтеникавото сияние на залязващото слънце.

Наблюдение с бинокъл и телескоп

Както Луната, така и купът "Ясли" ще се поберат идеално в зрителното поле на бинокъл с увеличение 10×50.

Той ще ви помогне да различите най-ярките от младите звезди в купа, въпреки нарастващия блясък на лунния диск, който ще бъде осветен на 36%.

Малък любителски телескоп ще разкрие множество разнообразни кратери и тъмни лунни морета.





