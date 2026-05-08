Учени: Динозаврите са виновни за краткия ни живот

Динозаврите са отговорни за това хората да имат толкова кратък живот, установи проучване, цитирано от WION.

Според микробиолога от университета в Бирмингам, Жоао Педро де Магаляйнш, репродуктивните цикли при бозайниците вместо това са се ускорили, за да се гарантира оцеляването на вида. Той предполага, че ерата на динозаврите напълно е променила еволюционното развитие на всеки бозайник на Земята.

"Моята хипотеза е, че такъв дълъг еволюционен натиск върху ранните бозайници за бързо размножаване е довел до загуба или инактивиране на гени и пътища, свързани с дългия живот", отбелязва той. Ученият нарича това "хипотеза за пречка за дълголетието".

Липсата на регенеративни черти при бозайниците допълнително подкрепя теорията му.

Бозайниците са живели редом с динозаврите повече от 100 милиона години,

но са били предимно малки, нощни и с кратък живот.

Динозаврите са управлявали планетата, което е предизвикало еволюционни промени при бозайниците. Де Магаляйнш твърди, че всеки бозайник е поставен под генетични ограничения, датиращи от ерата на динозаврите.

Те са били под натиск да останат живи, а околната среда не е била подходяща за дълъг живот. Това е довело до елиминирането на гените за дълъг живот, смята той. "Някои от най-ранните бозайници са били принудени да живеят в долната част на хранителната верига и вероятно са прекарали 100 милиона години през ерата на динозаврите, еволюирайки, за да оцелеят чрез бързо размножаване", посочва де Магаляйнш.

Влечугите и другите животни имат много по-бавно биологично стареене

По думите му еволюционният натиск от динозаврите е повлиял на начина, по който хората стареят.

Бозайниците нямат способността да поправят биологичните щети по естествен път. Де Магаляйнш твърди, че това се дължи на загубата на ензими, свързана с мезозойската ера, което ограничава тази функция при бозайниците. Примерите включват загубата на ензими, които възстановяват увредената от UV лъчите кожа, и факта, че - за разлика от влечугите - зъбите на бозайниците не растат непрекъснато през целия им живот.

Но повечето животни имат забележителна способност за възстановяване и регенерация. За бозайниците обаче тази информация не е била необходима, тъй като те са имали задачата да се предпазят от това да се превърнат в храна за определен тираннозавър рекс.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com