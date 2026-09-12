Учени: Динозаврите са виновни за краткия ни живот
Бозайниците са били под дълъг еволюционен натиск за бързо размножаване
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Бозайниците са били под дълъг еволюционен натиск за бързо размножаване
Той може да предвижда усложненията от различни заболявания по-успешно
Човешкият живот е свещен и неприкосновен, е становището на православната църква в САЩ
Без Бог човешкият живот е една глупава шега Простих на палачите на свещеници, защото видях как страдат душите им, казва майка Валентина Монахиня Вал...