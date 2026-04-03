Artemis II отива към тъмната страна на Луната

За първи път от повече от половин век човечеството отново прекрачи границата на земната орбита. Мисията Artemis II вече е на път към Луната — и то по маршрут, който ще отведе астронавтите отвъд нейната тъмна страна.

Космическият кораб Orion извърши решаващия маньовър — така наречения „транслунен импулс“, продължил близо шест минути. Двигателят изстреля капсулата с хиляди километри в час по-бързо, поставяйки я на траектория далеч извън пределите на Земята.

„Чувстваме се доста добре тук, на път към Луната“, съобщи от борда канадският астронавт Джереми Хансен - първият неамериканец, който поема към лунна орбита.

Мисията ще изведе екипажа по-далеч от Земята, отколкото който и да е човек е стигал досега — над 7600 км отвъд Луната. Това може да надмине рекорда от Apollo 13, поставен през 1970 г.

От борда гледката е едновременно красива и стряскаща — Земята бавно се смалява, превръщайки се в синя точка в безкрая. „Виждаме цялото кълбо — от полюс до полюс. Това беше момент, който ни остави без думи“, каза командирът Рейд Уайсман.

Полетът обаче не е без резервен план. Дори след този ключов маньовър, контролът на мисията може да върне кораба обратно към Земята при извънредна ситуация. В първите 36 часа това може да стане най-бързо, а след това — чрез обиколка около Луната и връщане по естествената гравитационна траектория.

Зад мисията стоят стотици хиляди симулации и години подготовка. „Какви невероятни дни!“, коментира ръководителят на програмата Orion, подчертавайки увереността, че екипажът може безопасно да се върне.

Астронавтите казаха в първия си видео разговор, че са били „залепени за прозореца“, докато гледката пред тях се е променяла.

Около шестия ден от мисията, докато Орион преминава отвъд Луната, астронавтите ще могат да видят пълно слънчево затъмнение.





