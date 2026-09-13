Четиримата от "Артемис 2" кацнаха зелени (видео)
"Кацане по учебник“, коментира говорителят на НАСА
Следете всички новини, анализи и коментари за Орион. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
"Кацане по учебник“, коментира говорителят на НАСА
Астронавтите казаха в първия си видео разговор, че са били „залепени за прозореца“
Талахаси. Американската капсула "Орион" беше изстреляна днес от космодрума Кейп Канаверал във Флорида на първия си дългооочакван изпитателен полет, пр...