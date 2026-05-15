Адмирал с шокиращи разкрития за НЛО

Контролират ли се НЛО от нечовешки същества?

Малко са темите в Америка, които предизвикват толкова голямо внимание и интерес, колкото НЛО и UAP (неидентифицирани аномални явления).

Една от основните причини е, че няма ясен отговор какво точно се случва горе в небето или дълбоко в океана, гласи водещата новина на Fox news в този час.

Съществуват безброй видеа и разкази за необясними наблюдения, но много малко конкретни отговори. Е, пригответе се, защото нещата стават още по-напрегнати.

Пенсионираният контраадмирал Тим Галодет е един от водещите гласове в Америка по темата за UAP феномена и смята, че каквото и да се случва… може би няма човешко обяснение.

Галодет заявява следното в подкаста „Tomi Lahren Is Fearless“, докато обсъжда темата:

„Не съм виждал извънземно и дори това не е най-точният термин, както и „извънземен“, защото всъщност не знаем откъде идват, каква е природата им и какви са намеренията им. Терминът, който се използва в Закона за разкриване на UAP и във филма „Age of Disclosure“, е „нечовешки интелект“.

Това, което мога да кажа, е, че знам, че сме наясно със съществуването на висш нечовешки интелект, който управлява движението на тези феномени. Аз лично не съм виждал такъв, но знам, че природата на някои от тези обекти е толкова напреднала и очевидно под интелигентен контрол, че единственият извод, който можем да направим — и който са направили хората, посветени в тези програми, които познавам — е, че има някакъв висш нечовешки интелект, който ги управлява.

Знам това, защото съм виждал данни и видеа на обекти, които очевидно не са наши и не принадлежат на наши противници. Например обекти, които се движат между океана и атмосферата без никакво видимо прекъсване или смущение на морската повърхност и при много високи скорости. Ние не разполагаме с технология, способна на това.“

Не звучи особено успокояващо, ако наистина има нечовешки същества, които обикалят и контролират каквото и да е там горе в небето. Това определено е сценарий, който мнозина биха предпочели да избегнат.

Почти сюрреалистично е дори да се мисли за подобно нещо, но твърдението не идва от случаен човек на улицата, а от пенсиониран контраадмирал от Военноморските сили на САЩ.

Това автоматично придава допълнителна тежест и сериозност на думите му.

Едно е сигурно — темата за НЛО няма да изчезне. Тя ще продължи да бъде обсъждана, докато хората не получат отговори, които наистина имат смисъл, съобщи водещата на подкаста.

