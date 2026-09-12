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Вирус ни прави глупави

Вирус ни прави глупави

Почти половината от хората по света може да са заразени с вирус, който ги прави по-глупави, откриха американски учени. Удивителното откритие показва,...

10 ноември | 21:35
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