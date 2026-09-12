Европа е в AI капан. Франция предупреди за опасна зависимост
Американските гиганти водят, Китай е близо, а Париж настоява ЕС да изгради цяла собствена технологична екосистема
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Американските гиганти водят, Китай е близо, а Париж настоява ЕС да изгради цяла собствена технологична екосистема
Модните къщи превърнаха литературата в символ на престиж, а очилата за четене и романът в ръка вече са аскесоар номер 1
Детектив Емил Боев се завръща в този трилър за изкуствения интелект, домашното насилие и цената на справедливостта
Висш нечовешки интелект управлява движението на тези феномени
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Кои са те
МОН: В електронна среда ще се преминава само в краен случай и най-вече на локален принцип
Колин Кембъл поставя под съмнение интелекта на принц Хари
Прекалената зависимост от селфито води до сериозна деформация на личността...
Проф. Здравко Райков, социолог Процесът, известен като "изтичане на мозъци", не е чисто български, а глобален. В цял свят има "движение на мозъци"....
Почти половината от хората по света може да са заразени с вирус, който ги прави по-глупави, откриха американски учени. Удивителното откритие показва,...
Токио. Япония изстреля първата от ново поколение космически ракети, наречена "Епсилон", която ще използва изкуствен интелект за извършване на проверки...