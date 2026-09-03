Европа е в AI капан. Франция предупреди за опасна зависимост

Европа не може да остави технологичното си бъдеще в областта на изкуствения интелект в ръцете на една-единствена компания, дори тя да е най-силният европейски играч. Това предупреди френският министър на икономиката Ролан Лескюр по време на посещение в Силициевата долина.

Според него „Мистрал“, оценявана на близо 12 млрд. евро, е повод за гордост, но не може сама да гарантира европейския технологичен суверенитет. Предупреждението идва в момент, когато ЕС ускорява инвестициите в собствени модели, суперкомпютри и инфраструктура, а Вашингтон вече показа, че достъпът на чужденци до най-мощните американски технологии може да бъде ограничен.

Ако всичко е „Мистрал“, сме загубени

„Ако европейският изкуствен интелект се свежда до „Мистрал“, тогава сме загубени“, заяви Лескюр пред журналисти в Сан Франциско.

„Не можем да слагаме всичките си яйца в една кошница. Трябва да развием цяла екосистема“, подчерта министърът. По време на посещението си в Силициевата долина той разговаря с инвеститори и представители на големи технологични компании, сред които „ОупънЕйАй“, както и финансовата технологична компания „Страйп“.

Лескюр призна, че най-развитите американски AI модели продължават да водят глобалната надпревара, а китайските конкуренти се движат непосредствено след тях. Според него обаче Европа разполага със собствени разработки, които могат да доведат до нов технологичен пробив.

Европейският шампион струва 11,7 млрд. евро

„Мистрал“ е най-разпознаваемият европейски претендент в битката за фундаменталните модели с изкуствен интелект. През септември 2025 г. компанията набра 1,7 млрд. евро капитал при оценка от 11,7 млрд. евро. В инвестиционния кръг участва и френската държавна инвестиционна банка „Бпифранс“, заедно с компании и фондове като Ей Ес Ем Ел, Енвидиа и „Андрийсън Хоровиц“.

Тази година „Мистрал“ увеличи рязко и вложенията си в собствена изчислителна инфраструктура. През юни беше обявено, че компанията ще осигури до 200 мегавата AI изчислителен капацитет във френския Campus AI, като първият етап е за 96 мегавата. Инфраструктурата трябва да се използва както за обучението на собствени модели на „Мистрал“, така и за модели на нейни клиенти.

Лескюр отказа да каже дали предпочита „Мистрал“ да продължи да преследва най-мощните фундаментални модели или да постави по-силен акцент върху инфраструктурата и услугите.

„Дали ще се насочат повече към разработването на фундаментални модели, или ще се превърнат в много ефективна и печеливша компания за услуги - ще видим“, заяви той. На въпрос дали е препоръчал първия вариант министърът отговори: „Компаниите правят каквото могат и каквото искат“.

Брюксел вече строи втори европейски стълб

Европейската комисия също не залага само на „Мистрал“. През юни тя избра консорциума EUROPA, воден от италианската компания Domyn, за разработването на нов европейски модел от най-висок клас върху публичната суперкомпютърна инфраструктура на ЕС. „Мистрал“ не участва в проекта.

Задачата е амбициозна - моделът трябва да има над 400 млрд. параметъра и да работи на всичките 24 официални езика на Европейския съюз. Той ще бъде с отворен код и трябва да бъде достъпен за компании, научни организации и публични институции в целия ЕС. Европейската комисия определя проекта като част от усилията Европа да развива най-модерни AI технологии върху собствена инфраструктура.

Вашингтон показа риска

На въпрос дали администрацията на Доналд Тръмп би могла да използва достъпа до най-мощните американски AI модели като средство за натиск срещу Европа Лескюр отговори само с една дума - „непредсказуемост“.

Подобен сценарий вече не е само теоретичен. През юни американското правителство нареди на „Антропик“ да спре достъпа на всички чуждестранни граждани до най-мощните си модели заради опасения за националната сигурност. Компанията беше принудена рязко да прекрати достъпа до Fable 5 и Mythos 5, като ограничението важеше за чужденци както извън САЩ, така и на американска територия.

Случаят засили един от основните въпроси пред европейската икономика - кой контролира технологията, върху която все по-силно зависят компании, администрация, наука и публични услуги. Именно затова ЕС насочва публичен ресурс към собствени суперкомпютри и AI инфраструктура. Само в края на август европейската инициатива EuroHPC възложи договор за 387,8 млн. евро за нов AI суперкомпютър LUMI-AI във Финландия, който трябва да заработи през втората половина на 2027 г.