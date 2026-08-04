Две професии стават най-търсени заради изкуствения интелект. Луди пари!

Изкуственият интелект може да донесе огромни възможности не само на програмистите, а и на хората, които строят реалната инфраструктура зад технологията. Главният изпълнителен директор на Nvidia Дженсен Хуанг прогнозира силен ръст на търсенето на електротехници, водопроводчици, строители и металообработващи специалисти. Причината е световната надпревара за изграждане на нови центрове за данни, чиято стойност може да достигне 7 трлн. долара до края на десетилетието. Недостигът на квалифицирани кадри вече тласка част от заплатите над 100 000 долара годишно.

Най-голямото инфраструктурно строителство в историята

Хуанг направи прогнозата по време на разговор с главния изпълнителен директор на BlackRock Лари Финк на Световния икономически форум в Давос през януари 2026 г.

Според ръководителя на Nvidia изкуственият интелект не се изчерпва с модели и софтуер. Зад него стоят електроцентрали, електропреносни мрежи, заводи за чипове, центрове за данни, охлаждащи системи и огромно количество специализирано оборудване.

Всички тези съоръжения трябва да бъдат проектирани, изградени и поддържани от хора. Хуанг определи процеса като „най-голямото инфраструктурно строителство в човешката история“.

„Хубавото е, че тези работни места са свързани със занаятите. Ще ни трябват водопроводчици, електротехници, строителни работници и хора, които работят със стомана“, заяви той.

Стотици хиляди нови работници

Според цитирания от Fortune анализ на McKinsey само Съединените щати ще се нуждаят от още около 130 000 квалифицирани електротехници между 2023 и 2030 г.

Прогнозата включва също недостиг на 240 000 строителни работници и 150 000 ръководители на строителни обекти. Причината не е само изграждането на центрове за данни, а и необходимостта от нови електрически мрежи, енергийни мощности и производствени предприятия.

Един голям център за данни може да осигури работа на до 1500 души по време на строителството. След завършването му постоянният персонал е значително по-малък, но проектът създава допълнителна заетост в енергетиката, транспорта, сигурността, поддръжката и местните услуги.

Заплати над 100 000 долара

Недостигът вече се отразява на възнагражденията. Някои опитни електротехници, механици, водопроводчици и специалисти в строителството получават над 100 000 долара годишно, без да са завършили четиригодишна университетска програма.

Това не означава, че всеки начинаещ работник автоматично ще получава шестцифрена заплата. Високите доходи обикновено идват след години обучение, стаж, придобиване на лицензи и натрупване на специализиран опит.

Хуанг обаче е убеден, че огромното търсене ще увеличи стойността на тези умения.

„Всеки трябва да има възможност да си изкарва добри пари. Не е необходимо да имаш докторска степен по компютърни науки, за да го направиш“, заяви ръководителят на Nvidia.

Дипломата вече не е единственият път

Прогнозата на Хуанг поставя под въпрос дългогодишното схващане, че високите доходи непременно минават през университетско образование и работа в офис.

Много от професиите, които ще бъдат решаващи за развитието на изкуствения интелект, изискват професионално обучение, практика и технически умения. Те трудно могат да бъдат изнесени в друга държава или напълно заменени от автоматизация.

Главният изпълнителен директор на Ford Джим Фарли също призова работническите професии да не бъдат възприемани като резервен вариант за хората, които не са постъпили в университет.

Според него електротехници, заварчици, механици и други квалифицирани работници изпълняват все по-сложни и технологични задачи. В някои американски щати майстор водопроводчик или старши автомобилен техник може да печели повече от счетоводител или юрист на средно равнище.

Офисите губят позиции

Оптимизмът на Хуанг не се споделя напълно от всички ръководители. Фарли предупреждава, че изкуственият интелект вече намалява броя на началните офис позиции, които традиционно дават първа възможност на младите висшисти.

В същото време образователната система продължава да насочва огромна част от учениците към четиригодишни университетски програми, докато производството, строителството и техническата поддръжка изпитват остър недостиг на хора.

Според Фарли амбициите за връщане на производството и изграждане на нова инфраструктура няма как да бъдат осъществени, ако няма кой да работи в заводите и на строителните площадки.

Електротехниците могат да се окажат тясното място

Лари Финк също предупреждава, че липсата на квалифицирани специалисти може да забави бума на изкуствения интелект.

„Ще останем без електротехниците, които са ни необходими, за да изградим центровете за данни. Просто нямаме достатъчно“, заяви ръководителят на BlackRock.

Компанията определя обучението на електротехници, техници по отопление и охлаждане, заварчици и строители като решаващо условие за бъдещите инфраструктурни инвестиции. Част от тези професии изискват многогодишно обучение, което означава, че недостигът не може да бъде преодолян незабавно.

Така технологичната революция може да доведе до неочаквана промяна на пазара на труда. Докато част от офисните професии усещат натиска на автоматизацията, хората, които могат да изграждат, свързват и ремонтират физическия свят зад ИИ, се превръщат в едни от най-търсените работници.