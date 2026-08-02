Посочиха най-добрите OLED монитори за геймърски компютри тази година

OLED мониторите стават все по-достъпни и убедително изпреварват традиционните LCD панели при игрите. Дълбокото черно, осветяването на всеки пиксел и почти мигновеното време за реакция осигуряват по-висок контраст, по-чисто движение и впечатляваща HDR картина. След тестове на десетки устройства експертите на PC Gamer актуализираха класацията си с петте най-добри OLED геймърски монитора. Новият победител е MSI MPG 322UR X24 QD-OLED, който съчетава 4K резолюция с висока скорост и панел от последно поколение.

Класацията е обновена на 28 юли 2026 г., като MSI MPG 322UR X24 заменя предишния лидер. Подборът не търси един универсален победител за всички потребители, а отличава най-добрите предложения в пет категории - цялостно представяне, 1440p гейминг, достъпна цена, ултраширок формат и WOLED технология.

MSI MPG 322UR X24 QD-OLED

Моделът е обявен за най-добрия OLED геймърски монитор като цяло. Той използва 32-инчов QD-OLED панел с 4K резолюция от 3840 на 2160 пиксела, честота на опресняване от 240 херца и време за реакция от 0,03 милисекунди.

Експертите подчертават високата яркост, наситените цветове и силното HDR представяне. Новото поколение на панела намалява характерния виолетов оттенък при силна околна светлина и предлага по-висока устойчивост в сравнение с по-старите QD-OLED поколения. Основните забележки са високата цена и дългосрочният риск от прегаряне, който остава характерен за технологията.

MSI предоставя тригодишна гаранция, включваща прегаряне на панела. Мониторът разполага и с DisplayPort 2.1a, два HDMI 2.1 порта и USB-C, което го превръща в решение както за мощни компютри, така и за съвременни конзоли.

MSI MPG 271QRX

MSI MPG 271QRX получава първото място сред OLED мониторите с 1440p резолюция. 27-инчовият QD-OLED екран работи при 2560 на 1440 пиксела, предлага честота от 360 херца и време за реакция от 0,03 милисекунди.

Моделът е насочен към геймъри, за които скоростта е по-важна от 4K резолюцията. Той е особено подходящ за динамични заглавия като Counter-Strike 2 и Apex Legends, където високата честота може да направи движението по-плавно и управлението по-прецизно.

Според PC Gamer 27-инчовият размер и 1440p резолюцията предлагат разумен баланс между детайлност и производителност. MSI MPG 271QRX обаче излиза извън обичайните рамки със своите 360 херца и високата си цена.

Alienware AW2726DM

Най-добрият бюджетен OLED модел в актуализираната класация е Alienware AW2726DM. Той е 27-инчов монитор с QD-OLED панел, резолюция 2560 на 1440 пиксела, честота от 240 херца и време за реакция от 0,03 милисекунди.

Това е различен модел от посочения в първоначалната информация Alienware AW3423DWF. Последният всъщност е 34-инчов ултраширок монитор с резолюция 3440 на 1440 пиксела и максимална честота от 165 херца, докато актуалният бюджетен избор на PC Gamer е AW2726DM.

По-ниската цена идва с компромиси. Мониторът използва по-старо поколение QD-OLED технология, яркостта му е сравнително ограничена, а фабричните настройки може да изискват корекции. Въпреки това той запазва основните предимства на OLED - дълбоко черно, силен HDR и изключително бърза реакция.

Gigabyte MO34WQC2

Gigabyte MO34WQC2 е определен за най-добрия ултраширок OLED монитор. Моделът разполага с 34-инчов извит панел, съотношение 21:9, резолюция 3440 на 1440 пиксела, честота от 240 херца и време за реакция от 0,03 милисекунди.

Широкият зрителен ъгъл и леката извивка от 1800R правят картината по-завладяваща при ролеви, състезателни и приключенски игри. Мониторът предлага два HDMI 2.1 порта, DisplayPort 1.4, USB-C и вграден KVM превключвател за управление на няколко устройства.

Сред слабостите са ограниченото зареждане с мощност от само 15 вата през USB-C, неубедителните вградени говорители и сравнително семплият дизайн. Намаляването на цената обаче го превръща в особено силно предложение за геймъри, които търсят панорамно OLED изживяване.

LG UltraGear 32GS95UE

LG UltraGear 32GS95UE печели категорията за най-добър WOLED монитор. Неговото голямо предимство е двойният режим - 4K резолюция при 240 херца за максимално качество на картината или 1080p при 480 херца за състезателни игри.

32-инчовият модел предлага време за реакция от 0,03 милисекунди и поддържа AMD FreeSync Premium Pro и Nvidia G-Sync Compatible. Превключването между двата режима позволява на потребителя да избере детайлност при кинематографичните игри или възможно най-висока скорост при динамичните заглавия.

PC Gamer го определя като най-силния WOLED модел в подбора, но високата му цена остава сериозна пречка. Така MSI MPG 322UR X24 запазва първото място като най-балансирания OLED монитор, докато LG предлага по-специализирана комбинация за геймъри, които искат едновременно 4K картина и екстремна честота на опресняване.