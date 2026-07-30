Държавата даде дългосрочна гаранция за българския изкуствен интелект

„Вие сте приоритет и бъдеще“ - с това послание вицепремиерът и министър на финансите Гълъб Донев се обърна към учените от Института за компютърни науки, изкуствен интелект и технологии INSAIT. По време на посещението си в София Тех Парк той увери ръководството, че институтът има стратегическо значение за правителството и може да разчита на продължаваща държавна подкрепа. Финансирането му ще бъде защитено и в бюджета за 2027 г.

Донев разговаря с основателя и научен директор на INSAIT проф. Мартин Вечев и изпълнителния директор инж. Борислав Петров. Той потвърди, че сумата от 7,3 млн., осигурена от държавния бюджет, е част от дългосрочния ангажимент към развитието на института. „Работата ви е приоритет за Министерството на финансите“, заяви Донев и даде уверение, че необходимите средства ще намерят място и в следващата държавна план-сметка.

По време на посещението той се запозна с екипа на института и проектите, насочени към дигиталната трансформация, изкуствения интелект и роботиката. INSAIT вече се утвърждава като научен център, който свързва България с водещи университети, технологични компании и изследователски организации в Европа, Азия и Америка.

Институтът привлича професори, изследователи и докторанти от различни държави, но едновременно с това създава възможност за български учени да развиват знанията и кариерата си у нас. Именно задържането и връщането на висококвалифицирани специалисти беше очертано като една от най-важните ползи за страната.

Правителството вече определи INSAIT като стратегически проект за България, свързан не само с науката, но и с преобразяването на икономиката чрез компании с висока добавена стойност и внедряването на изкуствен интелект в държавната администрация.

Разработките на института постепенно навлизат и в реалната работа на публичните структури. През 2026 г. Националната агенция за приходите започна разширено използване на система с изкуствен интелект на INSAIT, създадена за по-бързо предоставяне на информация и подготовка на отговори към гражданите и бизнеса.

Посещението на финансовия министър изпраща важен сигнал, че държавата няма да разглежда института като временен научен проект, зависим от ежегодни политически решения. Заявката е INSAIT да получи предвидима финансова основа, която да му позволи да привлича водещи учени, да разработва собствени технологии и да превръща България в активен участник в глобалната надпревара за изкуствен интелект.