Защо някои слагат фолио под телевизора? Отговорът от експерти

Необичаен лайфхак набира популярност в социалните мрежи - алуминиево фолио се поставя под телевизора с обещания за по-добра картина, по-силен сигнал и по-малко прах. Експертите обаче охлаждат ентусиазма: фолиото не подобрява работата на устройството и няма доказан ефект върху приемането на телевизионен или безжичен сигнал. То може единствено да защити шкафа или рафта от драскотини и замърсявания. Ако обаче достигне до вентилационните отвори или електрическите връзки, безобидният трик може да създаде проблем.

Какво всъщност прави фолиото

Тънък лист алуминиево фолио под стойката може да служи като обикновен защитен слой. Той предпазва дървени и стъклени повърхности от дребни драскотини и улеснява събирането на праха около основата и кабелите.

Дотук обаче свършват реалните му предимства. Фолиото не прави цветовете по-ярки, не увеличава разделителната способност и не подобрява телевизионния сигнал. Ако картината прекъсва, причината трябва да се търси в антената, кабелите, приемника, интернет връзката или настройките, а не в липсата на алуминиев лист под екрана.

Най-големият риск е топлината

Съвременните телевизори отделят топлина и разчитат на отвори в задната, долната или страничната част на корпуса, за да я разсеят. Те не бива да бъдат покривани от фолио, плат, хартия или друг материал.

Американската комисия за безопасност на потребителските продукти предупреждава, че при блокирани отвори топлината се натрупва във вътрешността на телевизора. Това може да доведе до неизправност и дори да създаде опасност от пожар.

Същото правило присъства и в указанията на производителите. „Самсунг“ посочва, че отворите на корпуса са необходими за надеждната работа и защитата от прегряване и никога не трябва да бъдат покривани.

Фолио, поставено само върху мебелта и далеч от корпуса, обикновено не пречи. Опасността започва, когато листът се подвие нагоре, опре в телевизора или закрие долните отвори за въздух.

Далеч от контакти и повредени кабели

Алуминият провежда електричество. Затова фолиото не трябва да докосва разклонители, щепсели, оголени проводници или повредени кабели.

Не бива да се използва и за обвиване на адаптери, приемници, рутери и други устройства, които също отделят топлина. Подобно „подреждане“ може да задържи температурата точно там, където е необходимо свободно охлаждане.

Най-разумното правило е просто: фолиото може да остане върху шкафа като протектор, но не трябва да се превръща в одеяло за електрониката.

Почистването върши повече работа

Редовното и правилно почистване е много по-полезно от вирусния трик. Телевизорът трябва да бъде изключен, а при възможност и изваден от контакта, преди да се почиства.

Мат Ферети, който ръководи изпитванията на телевизори в „Консюмър рипортс“, препоръчва устройството винаги да бъде изключвано предварително. Така по тъмния екран по-лесно се виждат прахът и отпечатъците, а телевизорът има време да се охлади.

Подходяща е мека и чиста микрофибърна кърпа. Кухненската хартия, грубите тъкани и агресивните препарати могат да надраскат или повредят специалното покритие на дисплея. Течност не бива да се пръска директно върху екрана.

Това наистина удължава живота му

Телевизорът трябва да бъде поставен на стабилна повърхност с достатъчно свободно пространство около отворите за охлаждане. Добре е да се пази от пряка слънчева светлина, силни източници на топлина и помещения с висока влажност. „Самсунг“ също препоръчва телевизорите да не се монтират в горещи, влажни или директно огрявани места.

Защитата от пренапрежение също може да бъде много по-смислена инвестиция от руло фолио, особено в райони с нестабилно електрозахранване.

Така че лайфхакът не е напълно безполезен - фолиото може да запази шкафа чист и без драскотини. Телевизорът обаче няма да стане по-умен, картината няма да стане по-красива, а сигналът няма да получи внезапно вдъхновение. За дълъг живот на техниката са нужни въздух, внимателно почистване и спазване на инструкциите, а не интернет магия.

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