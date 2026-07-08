HONOR стартира продажбите на Magic V6 и Watch 6 у нас

Глобалната технологична компания HONOR, лидер в AI индустрията, от днес официално навлиза в нов продуктов сектор в България – на смарт часовниците. Брандът представи в София последния си модел смарт часовник HONOR Watch 6 заедно с най-новия си сгъваем флагман – HONOR Magic V6. Двете устройства вече са достъпни в търговската мрежа и формират мощна екосистема, задвижвана от изкуствен интелект, която е създадена специално за съвременните професионалисти. Тя съчетава ултратънък и издръжлив дизайн, целодневна продуктивност, усъвършенствано проследяване на здравето и подготвена за бизнеса безпроблемна свързаност между различни екосистеми.

Позициониран като високопроизводителен инструмент за хибридни екипи, предприемачи и пътуващи професионалисти, HONOR Magic V6 служи като сгъваем AI център за продуктивност. В същото време HONOR Watch 6 го допълва перфектно като лек и издръжлив смарт часовник, който подпомага както професионалната ефективност, така и дългосрочното благосъстояние на потребителя.

HONOR Magic V6: Сгъваемият AI флагман за модерния бизнес

„Индустрията се нуждае от смелост, за да се развива, а потребителите на сгъваеми устройства никога не трябва да правят компромис между дизайн, надеждност и производителност“, сподели Алексис Лиу, генерален мениджър на HONOR България. „С HONOR Magic V6 се фокусирахме върху това, което наистина има значение: естествения фактор, безкомпромисна издръжливост и безпроблемна продуктивност в различни екосистеми. HONOR Magic V6 отразява нашия ангажимент да създаваме AI устройства, които дават възможност на хората да реализират пълния си потенциал, точно както заложихме в нашия план HONOR ALPHA.“

HONOR Magic V6 е проектиран като мобилен център за продуктивност, който може да замени както традиционния смартфон, така и, в много сценарии, лаптопа в движение.

Дизайн и дисплей: С размери от едва 9,00 мм в сгънато състояние и 4,1 мм в разгънато, и тегло около 224 г, той предлага усещането за стандартен телефон, като същевременно се разгъва в 7,95-инчов вътрешен дисплей, съчетан с 6,52-инчов външен екран. И двата поддържат адаптивна честота на опресняване от 1 до 120 Hz, като пиковата яркост достига до 6000 нита на външния и 5000 нита на вътрешния екран. Ултраниската отразяваща способност от 1,5% и 4320Hz PWM затъмняване осигуряват ясна и комфортна картина дори при ярка слънчева светлина и по време на продължителна работа на открито.

Издръжливост: Иновативната панта HONOR Super Steel Hinge осигурява водеща в индустрията якост на опън от 2800 MPa. Тя е подсилена от базирана на AI бионична система за омекотяване (AI-assisted bionic cushioning system), която абсорбира ударите и разпределя силата при ежедневна употреба. Вътрешният екран използва гъвкаво стъкло UTG за изживяване на практика без видима гънка, докато външният дисплей е защитен от покритието HONOR Anti-scratch NanoCrystal Shield с до 5600 слоя силициев нитрид за повишена устойчивост на надраскване. Със своите IP68 и IP69 рейтинги, устройството предлага защита от флагманско ниво срещу вода, прах и водни струи под високо налягане – рядко срещана комбинация при сгъваемите модели.

Батерия и производителност: Вградената 6660mAh силициево-въглеродна батерия е най-голямата, поставяна някога в сгъваем смартфон (със съдържание на силиций от около 25% и енергийна плътност от 921Wh/L). Тя гарантира безпроблемно справяне с натоварените бизнес дни, изпълнени с разговори и срещи, без нужда от постоянно зареждане. Устройството се задвижва от мобилната платформа Snapdragon® 8 Elite Gen 5 (изградена по 3-нанометров процес), в комбинация с LPDDR5X RAM и UFS 4.1 памет за върхова производителност. Поддържа 80W кабелно и 66W безжично зареждане HONOR SuperCharge, както и обратно безжично зареждане. Ефективността се допълва от персонализирани технологии като чипа HONOR E2 Power Enhanced и усъвършенствани радиочестотни (RF) оптимизации.

Камери и визуално съдържание: За професионалистите системата HONOR AI Falcon Camera предлага 50MP основна камера с ултрависока светлочувствителност, 64MP перископна телеобективна камера с 1/2-инчов сензор и 6,5-стопова оптична стабилизация (CIPA), както и 50MP ултраширокоъгълна камера. Интелигентни AI функции като AI Color Engine, Magic Color 2.0, Magic Video Color и AI Image to Video 2.0 улесняват създаването на висококачествени продуктови кадри и съдържание за социалните мрежи с минимална последваща обработка.

AI продуктивност отвъд границите с MagicOS и Google Gemini

Работейки с операционната система MagicOS 10, HONOR Magic V6 предлага най-всеобхватното AI изживяване на марката до момента.

Интелигентни асистенти: AI агентите на HONOR (AI Settings Agent, AI Photos Agent, AI Suggestion и AI Screen Suggestions) предоставят контекстуална помощ в ежедневието – от настройване на устройството за срещи до прецизиране на изображения и предлагане на релевантни инструменти на база екранното съдържание.

Много задачи: За максимално оползотворяване на вътрешния дисплей, функцията Fast Flex позволява бързо разделяне на екрана чрез просто сгъващо движение. Функцията MultiFlex трансформира 7,95-инчовия екран в работно пространство на компютърно ниво, способно да поддържа безпроблемно три приложения и да обработва големи файлове едновременно.

Свързаност: HONOR Magic V6 се свързва безпроблемно с iPhone, Mac, AirPods и Apple Watch чрез HONOR Share, позволявайки прехвърляне на файлове с едно докосване, споделяне на известия и работа с два екрана на Mac. Функцията Quick Share допълнително улеснява трансфера на файлове без допълнителни приложения между Android™ и съвместими Apple устройства.

Google Gemini: Дълбоката интеграция с Google Gemini внася AI помощ в ежедневните рутини. Потребителите могат да взаимодействат с асистента чрез текст, глас или изображения, а Gemini Live им позволява да споделят камерата или екрана си, за да задават въпроси в реално време. Моделът включва и тримесечен безплатен пробен период на Google AI Pro, отключващ иновации като генериране на видео с Veo 3.1, създаване на изображения с Nano Banana Pro, AI инструмента за филми Flow, AI асистента за проучвания NotebookLM и 5TB облачно пространство.

HONOR Watch 6: Вашият спътник за високи резултати и отлично здраве

Лансиран заедно с HONOR Magic V6, смарт часовникът HONOR Watch 6 е проектиран да бъде свързващо звено между офисния и активния живот на открито, съчетавайки висока производителност и красив дизайн с мониторинг на здравето.

Дизайн: Отличаващ се с дизайн на циферблата (Racing Dashboard Design), вдъхновен от спортните автомобили, смарт часовникът съчетава динамична технологична естетика с лека конструкция. Тялото му от рециклируема алуминиева сплав предлага премиум текстура, наподобяваща титаний, като същевременно тежи само 41 грама.

Екран и защита: Часовникът разполага със сертификат за устойчивост на вода и прах IP69, а неговият ултраярък дисплей достига 3000 нита за перфектна видимост при директна слънчева светлина. Усъвършенстваният контрол при докосване с мокри ръце (water-touch control) поддържа екрана отзивчив дори в дъждовни условия.

Батерия и спорт: Задвижван от 980mAh батерия, смарт часовникът предлага до 35 дни живот на батерията с едно зареждане. С повече от 120 спортни режима, включително специални режими за планинско бягане, бадминтон и футбол, подкрепени от двубандов шестсателитен GPS AccuTrack, потребителите получават подробна информация за своя прогрес.

Здраве: Системата HONOR IntelliSense осигурява изключително прецизно проследяване на сърдечния ритъм и кислорода в кръвта. Часовникът въвежда автоматичен мониторинг на тенденциите при кръвното налягане (Blood Pressure Trend Monitoring), който работи автоматично във фонов режим. Функцията Quick Health Scan предлага мигновена снимка на ключови показатели по всяко време, а сутрешният здравен отчет обобщава съня и възстановяването.

Ежедневна ефективност: HONOR Watch 6 поддържа сдвояване с два телефона едновременно, има вграден AI рекордер за гласови бележки и резюмета, и интуитивни жестове с китката за управление без ръце. Интегрираните NFC плащания с Mastercard и Visa позволяват сигурни покупки без портфейл, а видео циферблатите (Video Watch Faces) позволяват задаването на кратки видеа под 10 секунди за динамичен фон.

AI екосистема за бизнеса и хибридната работа

Заедно HONOR Magic V6 и HONOR Watch 6 създават хармонична AI екосистема, която поддържа продуктивността, здравето и гъвкавостта на бизнес потребителите. Професионалистите могат да започнат деня си, като прегледат данните за здравето и съня си на HONOR Watch 6, след което безпроблемно да преминат към планиране на задачите за деня на HONOR Magic V6 с помощта на AI инструментите и Gemini.

По време на срещи и пътувания големият вътрешен дисплей на сгъваемия флагман поддържа работни процеси с множество документи и видеоконференции, докато смарт часовникът дискретно управлява известията и проследява здравето. Тази комбинация е идеална както за бизнес, така и за индивидуалните потребители в България, за да поддържат производителност в движение и да изградят устойчиви работни навици.

Локални оферти, цени и наличности

HONOR Magic V6 и HONOR Watch 6 са налични в търговската мрежа в България от днес, 8 юли 2026 г., при всички официални партньори на бранда в страната. По повод пазарната премиера на моделите HONOR стартира специални промоционални кампании, които ще продължат до 30 юли 2026 г.:

HONOR Magic V6 се предлага във версия с 16GB RAM и 512GB вградена памет и три стилни цвята – черен, златен и червен . Препоръчителната крайна цена на смартфона е 2299 евро / 4496.45 лева, но в рамките на промо периода потребителите могат да го закупят на промоционална цена от 2099 евро / 4105.29 лева (200 евро / 391.17 лева отстъпка), като в комплекта получават и подарък смарт часовник HONOR Watch 6 (черен). За пълното спокойствие на потребителите, HONOR Magic V6 пристига и с включена 12-месечна застраховка HONOR Care+ , която покрива безплатна еднократна подмяна на външния и вътрешния дисплей при инцидентна повреда.

HONOR Watch 6 дебютира в два цвята – черен (на препоръчителна цена от 199 евро 389.21 лева) и кафяв (на препоръчителна цена от 219 евро / 428.33 лева). До 30 юли в България часовникът ще се предлага с отстъпка от 20 евро / 39.12 лева от стандартната цена и идва в комплект с подарък безжични слушалки HONOR Choice Earbuds Clip (черни).

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