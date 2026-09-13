Една грешка може да остави смарт телевизора с черен екран
Причината невинаги е панелът - токов удар може да повреди системните данни и да блокира зареждането
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Причината невинаги е панелът - токов удар може да повреди системните данни и да блокира зареждането
Съвременните модели са много по-защитени от прегаряне, но продължителните статични изображения остават нежелателни
Изглежда спретнат и спестява място, но на практика това решение може да създаде много проблеми
Много потребители гледат телевизия години наред със същите настройки, които са били активирани, когато са започнали за първи път
Периодичното нагряване не представлява опасност, но непрекъснатата работа при високи температури може да намали живота на панела
Алуминиевото фолио има само една практическа полза, а покриването на отворите носи риск от повреда
Дори най-модерните смарт телевизори започват да се забавят с времето поради претоварена RAM памет и фонови процеси
Производителите умишлено настройват картината, така че да изглежда възможно най-впечатляващо в магазин
Въпреки че тази настройка се среща най-често в OLED панелите, тя не се ограничава само до тази технология
Основният сигнал е състоянието на устройството
Дори без калибриране и сложни менюта, можете да постигнете по-дълбок контраст и подобрени детайли
Експерти предупреждават, че честотата на опресняване става решаваща при покупка
Дори най-висок клас модел може да не е най-добрият избор за вашия дом
Те могат значително да подобрят зрителното ви изживяване без допълнителни разходи
Първо трябва да се съсредоточите не върху декора или мебелите, а върху ергономичността
Дори бюджетен телевизор ще звучи осезаемо по-чисто и приятно след тези промени
Тя е свирила на ирландска арфа, кларинет и пиано, но едно нещо е нямала
Може да изглежда като просто суеверие, но е нещо съвсем реално
В комплект с телевизора идва мощен саундбар с 2.1-канален звук и 240W мощност
Винаги трябва внимателно да проверите устройството, преди да го закупите