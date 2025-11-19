10 най-често срещани грешки при купуване на телевизор

Купуването на нов телевизор би трябвало да е удоволствие, но е лесно да се изгубите сред термини като OLED и QLED, както и сред множеството размери и функции. За да избегнете плащането на повече пари за ненужни функции и пропускането на важни, е ключово да знаете какво да избягвате.

Неправилен размер на екрана

Изборът на твърде малък телевизор може да съсипе зрителното изживяване и да натовари очите ви. Твърде голям екран може да запълни пространството и да изкриви изображението. Оптималното разстояние за гледане е 1,2-1,6 пъти диагонала на екрана. Например, телевизори с размери 55-75 инча са подходящи за разстояние за гледане от 1,8-2,1 метра.

Пренебрегване на мястото на монтаж и ъглите на гледане

За светла стая технологията против отблясъци и регулирането на наклона са от съществено значение. LCD панелите често имат тесни ъгли на видимост, докато OLED панелите осигуряват отлично качество на изображението от различни ъгли.

Неразбиране на технологиите за показване

LED: Бюджетен вариант с богати цветове и дълбоко черно

Mini LED и QLED: повишена яркост, контраст и издръжливост, идеални за светли помещения

OLED: перфектно черно, широк ъгъл на видимост, тънък дизайн, но по-скъп и податлив на прегаряне.

Пренебрегване на портовете

Уверете се, че вашият телевизор има достатъчно HDMI и USB портове. За игрови конзоли HDMI 2.1 с поддръжка на 120Hz и VRR са от съществено значение. USB портовете са полезни за флаш памети.

Избор на твърде евтин телевизор

Спестяването на пари може да доведе до лошо качество на картината, слаб звук и ограничена функционалност. По-добре е да похарчите малко повече за висококачествен телевизор от надеждна марка, отколкото да надграждате бюджетен телевизор няколко пъти.

Пренебрегване на операционната система и смарт функциите

Изберете телевизор с удобна за вас система: Google TV, Android TV, Apple tvOS, Samsung Tizen, LG WebOS. Уверете се, че има достъп до Netflix, Disney+, Prime Video и, ако е необходимо, до функции за игри, като 120Hz, VRR и Game Mode.

Не проверявате HDR

HDR подобрява контраста, яркостта и възпроизвеждането на цветовете. Предлагат се HDR10, HDR10+ и Dolby Vision. Dolby Vision поддържа 12-битов цвят и динамичен контрол на яркостта, но телевизорите с него са значително по-скъпи.

Повече пари за ненужни функции

Например 8K резолюцията все още не оправдава цената; разликата от 4K е забележима само на по-големи екрани. Съсредоточете се върху важните неща: яркост, контраст, брой портове и HDR.

Пренебрегване на звука

Дори страхотната картина се губи без висококачествен звук. Потърсете вградени високоговорители, поддръжка на Dolby Atmos и съвместимост с HDMI ARC/eARC.

Закупуване на удължена гаранция

Удължената гаранция често струва почти колкото самия телевизор, но ремонтът на често срещана повреда е по-евтин. Освен това много марки вече предлагат гаранции до 5 години.

