Смарт телевизорът работи по-зле от нормалното? Проверете една настройка

Телевизорът, който изглежда впечатляващо в магазина, невинаги показва най-добрата си картина, след като бъде инсталиран у дома. Една от причините е, че много потребители никога не променят фабричните настройки на дисплея.

Сред най-важните функции е режимът на картината, който може наведнъж да промени яркостта, контраста, цветовата температура, подсветката и обработката на движението, пише MakeUseOf. Не съществува един режим, който да е идеален за всяко съдържание и всяко помещение.

Фабричната настройка невинаги е най-добрата

Специализираните тестове на телевизори също показват, че оптималните настройки зависят от съдържанието и конкретния модел. При игрите например режимът Game обикновено се използва за постигане на възможно най-ниско забавяне, докато при HDR част от параметрите могат да се променят автоматично при разпознаване на такъв сигнал. Експертите предупреждават и че настройки, копирани от друг телевизор, дори от същата серия, невинаги дават идентичен резултат.

Кино, спорт или игра - изборът има значение

Режимите на картината представляват готови комбинации от настройки, съобразени със съдържанието. Имената се различават според производителя, но сред най-често срещаните са Стандартен, Кино, Ярки цветове, Спорт и Игра.

Режимът „Кино“ например е подходящ за вечерно гледане и може да намали необходимостта от постоянно ръчно коригиране на яркостта. След избора му потребителят все пак може допълнително да настрои контраста, яркостта и остротата според помещението и собствените си предпочитания.

При спортните предавания настройките обикновено увеличават яркостта и наситеността, но по-важната промяна е в обработката на движението. Бързите обекти стават по-лесни за проследяване, което е особено полезно при футбол, автомобилни състезания и други динамични спортове.

Режимът „Игра“ има друга задача - да намали обработката на изображението и така да съкрати забавянето между действието на играча и появата му на екрана. Картината понякога изглежда по-малко ефектно обработена, но това може да се компенсира чрез настройките на телевизора, конзолата или компютъра.

Има още няколко настройки за проверка

При HDR съдържание си струва да се провери дали съответният HDR режим или динамичното картографиране на тоновете са активирани, ако телевизорът предлага такива функции. Някои модели могат и автоматично да променят яркостта според осветлението в помещението, но резултатът невинаги съвпада с предпочитанията на зрителя.

Ако изображението изглежда прекалено меко, неестествено или размазано, внимание заслужават настройките за изглаждане на движението, енергоспестяващият режим и остротата. Изключването на ненужната обработка в много случаи прави картината по-естествена и оставя телевизора да показва съдържанието по-близо до първоначалния му вид.