Посочиха най-добрите смартфони на Samsung за 2026 г. според бюджета

Samsung има едно от най-разнообразните семейства смартфони на пазара, но пет модела се открояват особено силно през 2026 г. Android Central, който тества устройствата Galaxy от началото на серията, актуализира на 18 август подбора си на най-добрите телефони на компанията. Начело е Galaxy S26 Ultra, но далеч по-достъпните Galaxy A57 и A17 също намират място сред фаворитите. Между тях са компактният Galaxy S26 и сгъваемият Galaxy Z Flip 8, насочени към съвсем различни потребители.

Galaxy S26 Ultra - голямата сила на Samsung

Galaxy S26 Ultra е определен от Android Central като най-добрия Samsung като цяло през 2026 г. Телефонът разполага с 6,9-инчов Dynamic AMOLED дисплей със 120Hz честота на опресняване, 12GB RAM, Snapdragon 8 Elite Gen 5 за Galaxy и батерия с капацитет 5000 mAh. Основната 200MP камера е допълнена от няколко сензора, включително два телеобектива, което превръща фотографията в един от основните козове на модела.

Особено любопитен е вграденият Privacy Display. Той може да скрие целия екран или само чувствителна информация - известия, приложения, ПИН кодове и пароли - от хора, които гледат дисплея отстрани. Samsung посочва функцията като ексклузивна за Galaxy S26 Ultra, а моделът запазва и поддръжката на S Pen.

Недостатъците са предвидими за телефон от този клас - големите размери и високата цена. Срещу тях потребителят получава максимума, който Samsung предлага в класически смартфон през тази година.

Galaxy S26 - флагман без гигантски размери

За хората, които искат флагманска производителност, но не и огромен телефон, Android Central поставя Galaxy S26 на първо място сред класическите флагмани на марката. Той има 6,3-инчов AMOLED дисплей, Snapdragon 8 Elite Gen 5 за Galaxy, 12GB RAM и батерия с капацитет 4300 mAh.

Моделът е по-компактен от Ultra и запазва голяма част от мощността му. Камерите не носят толкова сериозна промяна спрямо предходните поколения, а Privacy Display остава запазена територия за Ultra версията.

Galaxy Z Flip 8 - сгъваемият фаворит

При сгъваемите модели изборът пада върху Galaxy Z Flip 8. Една от най-видимите промени е външният 4,1-инчов екран, който вече заема почти цялата предна част и позволява много повече действия, без телефонът да бъде разгъван. Android Central го определя като най-добрия сгъваем Samsung в актуалната си класация.

Устройството е станало и по-тънко. Според официалните данни на Samsung моделът използва персонализиран Exynos 2600, има 12GB RAM и батерия с капацитет 4300 mAh, а основният разгъваем дисплей достига 6,9 инча.

Galaxy A57 - средният клас натиска флагманите

Galaxy A57 е изборът на Android Central в средния клас, макар характеристиките му да доближават телефона до по-скъпите модели. Той предлага 6,7-инчов AMOLED дисплей със 120Hz честота, добра камера, 5000 mAh батерия, защита IP68 и дълга софтуерна поддръжка.

Цената е около 500 долара, което го поставя значително под серията S26. Android Central отбелязва и по-тънкия корпус, по-бързия процесор и подобрената защита от вода спрямо предишното поколение, макар цената също да е нараснала.

Galaxy A17 - когато бюджетът е решаващ

Най-достъпният фаворит е Galaxy A17. Той предлага 6,7-инчов Super AMOLED дисплей със 90Hz честота, 50MP основна камера, 5G при съответната версия и батерия с капацитет 5000 mAh. Това не е телефон за най-тежките игри, но за ежедневни задачи предлага необичайно много за бюджетния сегмент.

Големият му коз е поддръжката. Galaxy A17 излезе с Android 15, а Samsung обещава шест поколения обновявания на операционната система и шест години актуализации по сигурността. Именно комбинацията от ниска цена, AMOLED екран и дълъг живот на софтуера го поставя сред най-практичните предложения на марката.