iPhone 18 Pro идва след месец с десет големи промени

По-малко от месец остава до очакваното представяне на iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max, а картината около новите флагмани на Apple вече започва да се изяснява. Най-вероятната дата за събитието е 9 септември, макар Apple все още да не я е обявила официално. Двата Pro модела се очаква да запазят познатите размери на дисплеите - 6,3 и 6,9 инча - но отвътре да получат сериозна серия от промени. Сред тях се открояват по-малък Dynamic Island, нова камера, по-мощен процесор, собствен модем и значително по-голяма батерия при Pro Max.

Тази есен Apple вероятно ще промени и традиционната схема на представяне. Според последните данни iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max и първият сгъваем iPhone, за който се използва името iPhone Ultra, ще бъдат звездите на септемврийското събитие, докато обикновеният iPhone 18, iPhone 18e и следващият iPhone Air се очакват през пролетта на 2027 г.

Dynamic Island се свива

Една от малкото ясно забележими промени отпред може да бъде по-малкият Dynamic Island. Според слуховете Apple ще премести част от системата Face ID под дисплея, което ще позволи видимият отвор да заема по-малка площ. Самите размери на екраните се очаква да останат непроменени.

Нов дисплей търси повече живот на батерията

iPhone 18 Pro и Pro Max вероятно ще преминат към LTPO+ панели. Основната цел не е по-голям екран, а по-добра енергийна ефективност, която трябва да намали разхода на ток при различни режими на опресняване.

Камерата получава променлива бленда

Една от най-интересните новости се очаква при основната 48-мегапикселова Fusion камера. За първи път при Pro моделите Apple може да използва променлива бленда, която да регулира количеството светлина към сензора и да даде повече контрол върху дълбочината на рязкост.

Така камерата би могла да реагира по-гъвкаво при ярка светлина, портрети и снимане на тъмно, вместо да разчита само на софтуерна обработка.

Pro Max гони рекорд с батерията

Тук слуховете вече станаха далеч по-конкретни. Данни от китайски регулаторни документи сочат батерия от 5391 mAh за iPhone 18 Pro Max с физическа SIM карта и 5567 mAh за американската версия само с eSIM. Това е увеличение с близо 10% спрямо предишното поколение и може да донесе най-добрия живот на батерия в историята на iPhone.

За сравнение, при iPhone 18 Pro увеличението се очертава значително по-малко - до 4056 mAh при версията с физическа SIM карта и 4288 mAh при американския модел.

A20 Pro скача на 2 нанометра

Сърцето на новите флагмани ще бъде A20 Pro, който според многобройните информации ще се произвежда по 2-нанометровия процес N2 на TSMC. Самата TSMC посочва, че N2 може да даде между 10 и 15% повече производителност при еднаква консумация или между 25 и 30% по-нисък разход при еднаква скорост спрямо N3.

Очаква се Apple да използва и нов подход при пакетирането на чипа, който да подобри връзката между процесора и паметта.

Apple вкарва собствен C2 модем

След постепенното навлизане на собствените модеми на компанията iPhone 18 Pro се очаква да получи следващото поколение C2. Целта е по-висока ефективност и по-добри 5G и LTE връзки, като сред най-смелите слухове е и възможност за 5G комуникация чрез сателит.

Ако тази функция се реализира в пълния си вид, тя би разширила сателитните възможности на iPhone отвъд сегашните аварийни услуги.

N2 поема Wi-Fi и Bluetooth

В сегашния iPhone 17 Pro Apple използва собствен N1 чип за Wi-Fi 7, Bluetooth 6 и Thread. При новото поколение се очаква негов наследник N2, който вероятно ще подобри стабилността и ефективността на безжичните връзки, включително AirDrop и Personal Hotspot.

Засега конкретните технически предимства на N2 остават неизвестни.

Бутонът за камерата става по-прост

Camera Control няма да изчезне, но конструкцията му може да бъде опростена. Според последните информации Apple ще премахне чувствителността при докосване и тактилната обратна връзка, като остави разпознаването на натиск.

Промяната трябва да направи механизма по-прост, без непременно да премахва основните функции за управление на камерата.

Гърбът става по-цялостен

Apple вероятно ще изглади и една от най-спорните особености на iPhone 17 Pro - двуцветния ефект на задния панел. При iPhone 18 Pro зоната Ceramic Shield около MagSafe се очаква да получи по-матов и визуално по-цялостен вид, който да се слива по-добре с останалата част от корпуса.

Това няма да бъде пълна промяна на дизайна, а по-скоро доизпипване на външността, въведена с предишното поколение.

Dark Cherry влиза като новата звезда

Най-обсъжданият нов цвят е Dark Cherry - тъмночервен нюанс с оттенък, напомнящ бордо. Наред с него слуховете сочат Light Blue, Dark Gray и Silver, докато Cosmic Orange и Deep Blue вероятно ще отпаднат от Pro серията.

Така iPhone 18 Pro и Pro Max по-скоро ще усъвършенстват формулата на сегашното поколение, отколкото да я разрушат. Голямата промяна на Apple тази есен може да дойде от друго място - първия сгъваем iPhone, който се очаква да застане редом до двата Pro модела на септемврийската сцена.