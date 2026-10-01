Една скрита настройка подобрява работата на всеки смартфон с Android

Дори скъпият флагмански смартфон с Android може с времето да започне да изглежда по-бавен, особено при отваряне на приложения и превключване между различни менюта. Освен познатите методи като актуализиране на операционната система и почистване на кеша има и един малко известен трик, който може осезаемо да подобри усещането за бързина. Става дума за скрита настройка, достъпна практически на всички Android телефони, независимо от производителя и цената им. За нея разказва технологичното издание Engadget.

Тайната е в системните анимации

Всеки път, когато отваряме приложение, превключваме между прозорци или отключваме телефона, операционната система използва кратки анимации. Те правят интерфейса по-плавен и приятен за окото, но същевременно създават впечатление, че телефонът реагира малко по-бавно.

Android позволява продължителността на тези анимации да бъде променяна. Функцията съществува още от версия Android 4.0, но е скрита в менюто за разработчици, до което повечето потребители никога не стигат.

За да го активирате, трябва първо да отворите настройките на смартфона и да влезете в раздела „За телефона“. Там потърсете опцията „Номер на компилация“ (Build Number). В зависимост от марката и модела тя може да се намира и в подраздел като „Информация за софтуера“.

Натиснете върху номера на компилацията седем последователни пъти. След това ще се появи съобщение, че режимът за разработчици е активиран.

Върнете се в основните настройки и намерете новопоявилото се меню „Опции за разработчици“ (Developer Options). При различните производители то може да бъде разположено на различно място.

Трите настройки, които трябва да промените

В менюто за разработчици има множество функции, затова е препоръчително да не променяте параметри, чието предназначение не познавате.

За да ускорите интерфейса, потърсете секцията, свързана с визуализацията (Drawing), и открийте следните три настройки:

1. Мащаб на анимацията на прозорците (Window animation scale).

2. Мащаб на анимацията на преходите (Transition animation scale).

3. Мащаб на продължителността на анимацията (Animator duration scale).

По подразбиране и трите обикновено са настроени на 1x. Променете всяка от тях на 0.5x.

Това означава, че повечето системни анимации вече ще се изпълняват за приблизително два пъти по-кратко време. Те няма да изчезнат напълно, но отварянето на прозорци, стартирането на приложения и преминаването между отделните менюта ще изглеждат значително по-бързи.

Има обаче една важна подробност

Този трик не увеличава реалната изчислителна мощност на смартфона. Процесорът няма да стане по-бърз, нито приложенията ще започнат да обработват информацията за по-кратко време. Променя се единствено продължителността на визуалните ефекти, което създава усещането за по-отзивчив интерфейс.

Има и известен недостатък. Анимациите не служат само за украса, а прикриват кратките забавяния, докато приложенията и менютата се зареждат. При някои по-евтини или остарели смартфони намаляването на продължителността им може дори да направи тези забавяния по-забележими.

Резултатът зависи и от използвания Android интерфейс. Например при телефоните Pixel, където анимациите са сравнително продължителни, промяната може да се усети особено ясно. При смартфоните OnePlus с OxygenOS преходите поначало са по-бързи и допълнителното им ускоряване невинаги е необходимо.

Според автора на Engadget обаче именно при някои флагмански модели на OnePlus настройката дава особено добър резултат. Затова си струва да бъде изпробвана, а ако новият вид на интерфейса не ви допада, трите стойности могат просто да бъдат върнати на първоначалните 1x.