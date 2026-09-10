Vivacom стартира предварителните поръчки за най-новата серия iPhone 18 и AirPods 5 от 12 септември

Vivacom ще приема предварителни поръчки за новата серия смартфони на Apple – iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max, слушалките AirPods 5 от 12 септември. Дългоочакваните модели iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max и слушалките AirPods 5 ще се предлагат на vivacom.bg от 15:00 часа на 12 септември до 17 септември 2026 г. на специална преференциална цена с 24-месечен договор за планове Unlimited от Vivacom. Vivacom ще стартира и предварителни поръчки за първия сгъваем iPhone Duo от 15:00 часа на 16 октомври.

iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max

Новите iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max разполагат с най-усъвършенстваната професионална система от камери в iPhone досега, със значително по-дълъг живот на батерията и подобрения в производителността. Моделите се предлагат в четири елегантни цвята – черен, сребрист, ледников и в изцяло новия цвят бордо.

AirPods 5

AirPods 5 предлагат активно шумопотискане, още по-добро качество на звука и отлично съотношение между цена и качество.

iPhone Duo

Първият сгъваем iPhone е с голям, завладяващ вътрешен дисплей, красив външен дисплей и компактен дизайн, както и с преработено, но познато iOS изживяване. С впечатляваща производителност, усъвършенствана камера с изцяло нови възможности за заснемане, значителна издръжливост и живот на батерията през целия ден, iPhone Duo не прилича на нито един iPhone досега.

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