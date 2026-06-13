Vivacom започна предварителните поръчки на серията Samsung Galaxy S26
Телекомът предлага и новите безжични слушалки Galaxy Buds4 и Buds4 Pro с до 10% отстъпка и специален бонус при покупка със серията Galaxy S26
Следете всички новини, анализи и коментари за предварителни поръчки. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Телекомът предлага и новите безжични слушалки Galaxy Buds4 и Buds4 Pro с до 10% отстъпка и специален бонус при покупка със серията Galaxy S26
Операторът предлага и безжични слушалки AirPods Pro 3
Vivacom ще предлага и безжични слушалки AirPods Pro 3
HONOR Magic V5 е най-новият сгъваем модел от висок клас на бранда
Клиентите на телекома могат да се възползват от ексклузивни ценови предложения при предварителна заявка до 24 юли