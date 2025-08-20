Vivacom стартира предварителните поръчки на HONOR Magic V5

От днес Vivacom стартира предварителните поръчки на новия сгъваем флагман HONOR Magic V5. Всеки клиент, заявил предварителна поръчка в рамките на кампанията, ще получи специален пакет с предимства – отстъпка до 255.65 € | 500 лв., с включени безжични слушалки HONOR Choice Earbuds Clip и 6-месечна застраховка на дисплея HONOR Care+ Screen Protection. Кампанията за предварителни поръчки е активна до 4 септември 2025 г., 23:59 ч.

HONOR Magic V5 е най-новият сгъваем модел от висок клас на бранда, който комбинира авангарден дизайн, топ производителност и впечатляващи визуални възможности. Устройството разполага с 7.95-инчов OLED дисплей, сгъваем по вертикала, който осигурява комфорт при гледане на съдържание, работа или игри. Когато е сгънат, моделът разполага и със стилен външен дисплей от 6.45 инча, идеален за работа с една ръка. Допълнително, Magic V5 идва с усъвършенствани AI възможности, които вече включват и български език – функциите Live Translate, Live Call Translation и AI субтитри.

Процесорът Snapdragon 8 Elite, в съчетание с 16 GB RAM, гарантира безупречна работа и бързина при всяко действие – от работа с няколко приложения едновременно до мобилен гейминг. Флагманът е оборудван с тройна основна камера с 50MP сензор, която улавя изключителна детайлност при всякаква осветеност, както и с интелигентни AI режими за снимки и видео.

Батерията с капацитет 5820 mAh осигурява дълъг живот с едно зареждане, а с технологията за бързо зареждане 66W смартфонът е готов за употреба само за минути. Моделът се предлага във вариант с 512 GB вградена памет и в два цвята: черно и златно.

Повече информация за предварителната поръчка може да намерите тук.

