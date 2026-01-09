Топ 4 на най-очакваните смарт телевизори на 2026 година

Пазарът на смарт телевизори се очаква да претърпи голямо обновяване през 2026 г. , като големите производители подготвят премиум модели с революционни технологии за показване и още по-реалистични изображения.

Много нови продукти ще бъдат официално представени на CES 2026 в началото на годината и изглежда 2026 ще бъде годината на телевизорите с RGB MiniLED/Micro RGB технология, пише BGR .

LG телевизори с Micro RGB

LG се готви да пусне на пазара първия си телевизор с Micro RGB технология, LG Micro RGB evo, който ще бъде значителна стъпка напред от класическите Mini LED екрани. Този модел ще се предлага в размери 75", 86" и 100" и вече е получил награда за един от най-иновативните нови продукти на следващата година.

LG обяви, че устройството ще бъде оборудвано с актуализиран α (Alpha) 11 AI процесор Gen 3 с Dual Super Upscaling, който обещава по-резки детайли и плавни преходи в бързо движещи се сцени. Компанията твърди, че това е най-добрият LCD на пазара, но без риска от прегаряне на OLED.

Компактни телевизори Samsung Micro RGB

Samsung ще разшири значително своята линия телевизори Micro RGB през 2026 г. с модели с размери от 55" до 115", което ще направи технологията достъпна за различни жилищни пространства и бюджети.

Линията е базирана на съвременни Micro RGB светодиоди, при които всеки мини-светодиод (червен, зелен и син) излъчва светлина независимо. Това елиминира необходимостта от традиционно подсветяване с бели светодиоди и цветни филтри, като по този начин се постига по-точно цветопредаване, висока яркост и широка цветова гама.

Новите телевизори ще осигуряват пълно покритие на цветовото пространство BT.2020, ще бъдат оборудвани с актуализиран AI чип и AI асистент, и ще поддържат Eclipsa Audio, нов пространствен аудио формат от Google и Samsung.

Първите истински RGB телевизори на Sony

LG и Samsung не са единствените популярни марки, които се готвят за революция на пазара на Smart TV. Sony, която вече обяви, че работи по тази технология, планира да пусне първите си модели през 2026 г.

Малко се знае за True RGB телевизорите на Sony, но слуховете сочат, че един от моделите ще се казва Bravia 10 и ще разполага с чипсет MediaTek MT9131. Тези нови модели ще поддържат Google TV, а True RGB технологията обещава да подобри точността на цветовете чрез използването на пълноценно RGB MiniLED подсветка.

OLED модел на Samsung S99H

Моделът Samsung S95F OLED TV 2025 беше изключително популярен, като много рецензенти го нарекоха най-добрият телевизор на пазара. Следователно очакванията за OLED моделите на Samsung от 2026 г. са високи.

Очаква се S99H да се предлага с размери на екрана от 55" до 83", запазвайки превъзходното качество на картината и богатите цветове, типични за QD-OLED панелите, с които корейската марка успешно е изградила репутация в премиум сегмента.

