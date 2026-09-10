Apple сгъна iPhone и отвори нова ера: Duo променя всичко

Apple направи това, което години наред отказваше да направи - сгъна iPhone. Компанията представи първия си сгъваем смартфон iPhone Duo, който се превърна в най-голямата промяна в дизайна на най-важния й продукт от появата на оригиналния iPhone насам. Устройството е с размери приблизително колкото паспорт в затворено положение, а при разгъване предлага 7,6-инчов вътрешен екран и се превръща в най-тънкия iPhone, произвеждан досега. Цената също поставя устройството директно в най-високия сегмент - 1999 долара.

Телефон като паспорт, който се превръща в малък таблет

iPhone Duo има 5,4-инчов външен дисплей, който може да се използва като обикновен телефон, без устройството да бъде разгъвано. Според Apple той предлага около 90% от екранната площ на iPhone 18 Pro, но в значително по-компактно тяло. Когато телефонът бъде отворен, потребителят получава 7,6-инчов вътрешен дисплей - най-големия, поставян досега в iPhone.

Двата екрана са с еднакви пропорции, така че приложенията могат плавно да преминават от единия към другия. В разгънато положение iPhone Duo позволява работа с две приложения едновременно, гледане на видео на голям екран, игри и по-удобна работа с документи. Корпусът е изработен от титан, а централната панта е специално конструирана така, че да бъде едновременно здрава и почти незабележима при използване.

Най-тънкият iPhone в историята

Един от големите козове на iPhone Duo е дебелината. В разгънато положение това е най-тънкият iPhone, който Apple някога е произвеждала. Компанията е разработила нова система за охлаждане с изпарителна камера и двойна батерия, разположена в двете половини на устройството.

В сърцето на телефона работи новият чип A20 Pro. Той е проектиран не само за висока производителност и графика, но и за локална работа на все по-сложни модели с изкуствен интелект. Според представянето iPhone Duo ще издържа около 24 часа при нормална употреба и ще поддържа бързо зареждане.

iPhone Duo променя и начина, по който се снима

Сгъваемият дизайн отваря необичайни възможности и за камерите. Потребителят може например да използва основните задни камери за селфи, като вижда кадъра на външния дисплей. Телефонът може да стои полуотворен върху маса и така да снима без статив.

Apple е разработила и функцията Duo Preview, при която човекът пред камерата вижда кадъра върху външния екран. При видеовръзки двата дисплея също могат да бъдат използвани едновременно, а новата функция Dual Capture позволява едновременно предаване от предната и задната камера. Основната 48-мегапикселова камера може да записва 4K видео при 120 кадъра в секунда в Dolby Vision.

Новият шеф излезе с най-важния продукт

Премиерата в Купертино беше историческа и по още една причина. Това беше първото голямо продуктово събитие, водено от новия главен изпълнителен директор John Ternus.

Той определи iPhone Duo като най-голямата промяна в iPhone след оригиналния модел и постави устройството в центъра на следващия технологичен етап за компанията. Ternus представи iPhone не просто като смартфон, а като персонален център за изкуствен интелект, който трябва да познава потребителя, без да жертва личните му данни.

Siri влиза в 300 000 приложения

Другата голяма промяна е новата Siri. Lilian Rincon, която ръководи продуктите с изкуствен интелект на Apple, обяви, че обновеният асистент ще може да работи с повече от 300 000 приложения още при пускането си.

Това означава, че Siri вече няма да бъде ограничена основно до задаване на въпроси или включване на функции на телефона. Идеята е асистентът да изпълнява конкретни действия вътре в приложенията и да разбира контекста на това, което потребителят прави. Голяма част от изчисленията ще се извършват директно в устройството, а по-сложните задачи ще използват защитената облачна инфраструктура Private Cloud Compute.

iPhone 18 Pro също поскъпва

Apple не забрави и традиционните модели. Компанията представи iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max, които също използват A20 Pro. Началните им цени са съответно 1199 и 1299 долара - със 100 долара повече от предходното поколение.

Новите модели получават 48-мегапикселова камера с променлива бленда и сериозно разширени възможности за работа с изкуствен интелект директно в телефона. Това трябва да позволи обработка на изображения, видео и персонални задачи без постоянно изпращане на информация към външни сървъри.

Apple тръгва на война с фалшивите снимки

Една от най-интересните новости е технологията Apple Reference Image. Тя трябва да позволява да се доказва, че дадена снимка действително е направена с камерата на iPhone и не е била генерирана или манипулирана чрез изкуствен интелект.

Технологията идва в момент, когато различаването на реални фотографии от изображения, произведени от генеративен ИИ, става все по-трудно. Функцията обаче няма да бъде достъпна при старта в Европейския съюз и Китай.

Шумопотискането слиза при по-евтините AirPods

Нови са и AirPods 5. Базовата версия ще започва от 129 долара и за първи път ще предлага активно шумопотискане в по-достъпната линия на безжичните слушалки на компанията. Срещу 149 долара ще се предлага версия с допълнителни функции, включително безжично зареждане.

Apple показа и Apple Watch Series 12 и Apple Watch Ultra 4. При часовниците фокусът е върху здравето и физическата форма, като новата система от сензори измерва сърдечния ритъм по-често и използва информацията за оценки на възстановяването и натоварването.

1999 долара за най-смелия iPhone

Най-голямата новина обаче без съмнение остава iPhone Duo. Официалната цена е 1999 долара - малко под психологическата граница от 2000 долара и сред най-високите начални цени, които Apple някога е поставяла на iPhone. Предварителните поръчки започват на 16 октомври, а продажбите - на 23 октомври.

С него Apple влиза директно на територия, на която Samsung, Huawei и други производители работят от години. Разликата е, че появата на сгъваем iPhone може да превърне досега сравнително нишовата категория в истински масов премиум пазар.

След години на почти непроменена основна форма iPhone най-после направи най-големия си физически завой. iPhone Duo вече не е просто телефон с нова камера и по-бърз процесор - това е опит на Apple да промени самата представа за това как трябва да изглежда iPhone през следващото десетилетие.