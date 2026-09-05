Колко ще струва сгъваемият iPhone

Най-големият въпрос преди голямото събитие на Apple за представянето на iPhone е колко точно ще струва сгъваемията iPhone Ultra? Течове на информация, цитирани от Mashable, сочат цена от 2000 долара или повече. Появи се и нов доклад на пазарни проучвания International Data Corporation (IDC), който прогнозира средна продажна цена от 2550 долара. IDC има солидна репутация и е добре позната по-специално със своите проучвания на мобилния пазар.



Това е нова продуктова категория за Apple, така че няма базова цена, която да показва колко може да струва.

Средната продажна цена може да е доста по-висока от началната, тъй като много потребители ще плащат повече за конфигурации с повече място за съхранение. Въпреки високата цена, IDC прогнозира, че Apple ще продаде над 17 милиона iPhone Ultra до края на 2027 г. и ще генерира над 45,7 милиарда долара приходи от сгъваемите модели.



Оценката от 2550 долара ни дава по-ясна представа какво да очакваме от iPhone Ultra. Някои анализатори на Apple прогнозират начална цена от 2399 долара за iPhone Ultra, а с повече място за съхранение може да струва до 3000 долара.



Очаква се новия продукт да бъде такъв хит, че да тласне пазара на сгъваеми телефони напред като единствената вобилна категория, която ще отбележи растеж през 2026 г. Apple завладее около 40% от световния пазар на сгъваеми усторйства.