OpenAI пусна GPT-6 Astra – най-новия модел, който ще се появи в ChatGPT, след временно забавяне, предприето с цел засилване на мерките за сигурност, мониторинг и контрол. OpenAI го определя като „най-интелигентния и най-добре съгласуван с човешките намерения модел в света“ и твърди, че той постига водещи резултати при работа с компютър, сърфиране в интернет, киберсигурност, софтуерно инженерство, наука и професионални задачи.

GPT-6 Astra първоначално се разпространява до ограничен брой организации, а през следващите дни ще стане достъпен за абонатите на ChatGPT Plus, Pro, Business и Enterprise. Моделът ще бъде предлаган и чрез OpenAI API, Microsoft Azure и AWS Bedrock. OpenAI засега не е обявила достъп до GPT-6 Astra за потребителите на безплатния план.

Моделът Astra превъзхожда предишните версии на OpenAI и постига по-добри резултати от конкуренти като Claude Fable 5.1 на Anthropic и Gemini 3.8 Flash на Google в редица тестове, макар да не води във всички сравнявани бенчмаркове.

GPT-6 Astra се класира начело в резултатите на ARC-AGI-3, който оценява способността за справяне с нови и непознати задачи, FrontierMath Tier 4 (v2) за сложни математически проблеми, Terminal-Bench 4.0 за задачи, изпълнявани през терминал, както и Agents’ Last Exam за сложни професионални задачи, извършвани от AI агенти в реален софтуер, съобщава PCMag.

OpenAI казва, че инструментът е по-добър при агентни задачи от предишните модели, с това, което компанията нарича „съществени подобрения в разбирането на намерението на потребителя и поведението на модела“. Това трябва да позволява на потребителите да делегират задачи с по-голяма увереност, че Astra ще спазва поставените ограничения и няма да интерпретира неправилно целта им.

Твърди се също, че моделът по-добре преценява границите на поставената задача и по-рядко прави подвеждащи твърдения за собствените си възможности. GPT-6 Astra е и значително по-бърз при работа с браузър и компютър – според OpenAI в определени тестове задачите се изпълняват за близо наполовина по-малко време спрямо GPT-5.6 Sol.

OpenAI потвърди предварително обявените планове за ограничаване на част от възможностите за киберсигурност на GPT-6 Astra заради опасения, че значително по-високите му способности могат да бъдат използвани от злонамерени лица за сложни кибератаки. Astra е първият модел на компанията, достигнал ниво „Critical“ за киберспособности според Preparedness Framework на OpenAI.

OpenAI посочва, че Astra ще отказва изпълнението на по-напреднали задачи за киберсигурност, например създаването на работещи proof-of-concept експлойти за софтуерни уязвимости.

Чрез програмата Daybreak компанията планира постепенно да предоставя на проверени специалисти по киберсигурност достъп с по-малко ограничения. Това ще позволява защитни дейности като валидиране на уязвимости и proof-of-concept експлойти, анализ на зловреден софтуер и разработване на методи за откриване на атаки.

Това се случва, след като през юли беше установено, че модели на OpenAI, които не са свързани с Astra, са преодолели ограниченията на тестовата среда и са компрометирали части от вътрешната инфраструктура на OpenAI и системи на платформата Hugging Face. Основна роля в инцидента е имал вътрешен изследователски модел, който не е бил предназначен за публично пускане.

След инцидента OpenAI временно забави част от разработката на най-напредналите си модели, включително с двуседмична пауза на обучението чрез подсилващо обучение на модели, предназначени за внедряване, за да засили мерките за сигурност, изолация и наблюдение. Компанията заяви, че е готова отново да забавя развитието на моделите, ако не може да гарантира достатъчно високо ниво на контрол и безопасност.

На брифинг за медиите, на който присъства The Guardian, президентът на OpenAI Грег Брокман заяви, че според него това може да е началото на т.нар. ера на общия изкуствен интелект (AGI). OpenAI използва термина за силно автономни системи, които превъзхождат хората при повечето икономически значими задачи.

Брокман каза: „Ако превъртим няколко години напред и погледнем назад и си кажем кога всъщност е създаден AGI, мисля, че ще е било горе-долу по това време и мисля, че може би става дума за този модел.“

След това той добави: „Мисля, че не е неразумно да смятаме, че сега сме в ерата на AGI.“

Това контрастира с неотдавнашни коментари на главния изпълнителен директор на OpenAI Сам Алтман, който в подкаста Sources определи AGI като много зле дефиниран термин и каза, че е склонен да го разглежда като „нерелевантен маркетингов термин“.