Vivacom предлага свежа селекция от смартфони с до 200 евро отстъпка през септември

Vivacom стартира септември със специална свежа селекция от смартфони с до 200 евро отстъпка с план Unlimited MAX. Сред предложенията са Samsung Galaxy S26 Ultra 512GB, Xiaomi Redmi Note 17 4G 128GB в комплект с Redmi Watch 6, Motorola G87 5G 256GB и HONOR 600 SMART 5G 128GB. Кампанията е валидна до 30 септември или до изчерпване на количествата*.

В премиум сегмента Samsung Galaxy S26 Ultra 512GB се отличава с най-мощния 3 nm процесор в серията досега – персонализирания Snapdragon® 8 Elite Gen 5 for Galaxy. Най-тънкият Ultra модел досега е с дебелина едва 7,9 мм и разполага с 6,9-инчов дисплей с динамична честота на опресняване до 120 Hz. За любителите на мобилната фотография смартфонът предлага 200 MP основна камера, Nightography и AI Zoom до 100x, а батерията с капацитет 5000 mAh поддържа 60W бързо зареждане.

За потребителите, които търсят смартфон и смарт часовник в комплект, в селекцията е Xiaomi Redmi Note 17 4G 128GB с Redmi Watch 6. Смартфонът разполага с 6,99-инчов AMOLED дисплей с честота на опресняване 120 Hz, 50 MP основна камера, Snapdragon 6s 4G Gen 2 процесор и голяма 7700 mAh батерия с 45W бързо зареждане. Redmi Watch 6 допълва комплекта с 2,07-инчов AMOLED дисплей, GPS, пулсомер, проследяване на съня и нивата на кислород в кръвта (SpO2), както и 550 mAh батерия.

Motorola G87 5G 256GB съчетава 5G свързаност с 6,78-инчов Extreme AMOLED дисплей и осемядрен MediaTek Dimensity 6400 процесор. Моделът разполага още с 200 MP основна камера, 32 MP селфи камера и 5200 mAh батерия с 30W TurboPower бързо зареждане. Смартфонът предлага IP68 защита, Corning Gorilla Glass 7i и стерео говорители с Dolby Atmos.

Селекцията допълва HONOR 600 SMART 5G 128GB като практично предложение за динамичното ежедневие. Моделът разполага с голяма 7700 mAh батерия и 45W HONOR SuperCharge, а 6,87-инчовият дисплей с честота на опресняване 120 Hz осигурява плавно изживяване при гледане на съдържание и работа с приложения. Смартфонът предлага още IP64 защита и SGS сертификация за устойчивост при падане.