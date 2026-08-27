Стажантите на Vivacom с принос към по-добрата градска среда в София

Ценният стаж днес не се измерва само с новите знания и компетентности, а и с увереността, която дава на всеки млад човек, че има силата да променя средата около себе си. Затова и тази година Лятната стажантска програма на Vivacom, освен че отвори света на телекомуникациите за следващото поколение таланти, ангажира стажантите със смислена социално-отговорна кауза.

В доброволческата акция, организирана от Vivacom в партньорство с фондация „Светът на Мария“ преди няколко дни, се включиха близо 60 стажанти и ментори от Лятната стажантска програма и 10 младежи от Дневен център „Светове“.

За по-малко от 7 часа всички заедно върнаха приветливия вид на част от парка на НДК и детската площадка до Кино Кабана – любимо пространство за игра и почивка в София. Те почистиха и „стегнаха“ пейките около пясъчната зона на площадката, в долната част на градинката, както и в близост до чешмата. Специално внимание беше отделено и на каменните настилки. Стажантите, менторите и младежите от двенвия център също събраха и изхвърлиха всички натрупани боклуци в зоната за игра и почивка, в тревните площи, както и в декоративните водни площи в парка.

Така, чрез смислена и вдъхновяваща инициатива, участниците в Лятната стажантска програма на Vivacom помогнаха на млади хора с интелектуални затруднения да се социализират, да споделят и да се включат пълноценно в обществото. Докато всички заедно оставят своя отпечатък върху по-добрата градска среда в София.

„Всяка година Лятната стажантска програма на Vivacom насърчава у младите хора и чувство за отговорност към средата, в която живеем. Съвместната ни инициатива с фондация „Светът на Мария“ тази година ангажира всички доброволци с дейности, които реално подобряват градската среда и преживяването на жителите и посетителите на столицата“, коментира Гергана Атанасова – ръководител в главна дирекция „Управление на човешкия капитал“, Vivacom.