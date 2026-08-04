Смарт оферти с до 90% отстъпка за над 150 устройства от Vivacom през август

През август Vivacom предлага специални „Смарт оферти“ с до 90% отстъпка за над 150 смарт устройства с 24-месечен договор с плановете Unlimited. Кампанията предлага смартфони, таблети и смарт аксесоари на водещи брандове на атрактивни цени за всеки стил на живот.

Сред водещите предложения през месеца са Apple iPhone 16 128GB. Моделът разполага с 6,1-инчов Super Retina XDR OLED дисплей и мощен A18 чип, който осигурява висока производителност както при ежедневни задачи, така и при работа с по-взискателни приложения и игри. Усъвършенстваната система от камери включва 48MP Fusion основна камера, а специалният Camera Control предоставя по-бърз и интуитивен достъп до настройките за снимки и видео.

Друг акцент е Samsung Galaxy A17 5G 128GB - практичен модел, който съчетава модерен дизайн, 5G свързаност и функции за всекидневна употреба. Големият 6,7-инчов Super AMOLED дисплей с честота на опресняване 90 Hz осигурява ярка и плавна картина при гледане на видео, използване на социални мрежи и мобилни игри. Тройната камера с 50MP основен сензор и оптична стабилизация помага за по-ясни снимки и по-стабилно видео, включително при по-слаба светлина, а батерията с капацитет 5000 mAh е създадена да издържа на динамичното ежедневие.

За потребителите, които искат да следят по-лесно своята активност, тренировки и почивка, офертите включват и Samsung Galaxy Watch7 40 mm. Смарт часовникът е оборудван с усъвършенстван BioActive сензор за проследяване на показатели като пулс, сън и физическа активност, както и с двучестотен GPS за по-прецизно ориентиране по време на движение. Благодарение на 3-нанометровия процесор и функциите на Galaxy AI устройството предоставя персонализирана информация за ежедневната активност и енергийния баланс, събрана в удобен и стилен формат на китката.

Подходящ избор за учене, работа в движение и забавление е Lenovo Idea Tab 5G Matte 128GB с калъф и писалка. Таблетът разполага с 11-инчов 2.5K IPS дисплей с честота на опресняване 90 Hz и матово покритие, което намалява отраженията и създава по-комфортно усещане при четене, писане и продължителна работа. Моделът предлага 5G свързаност, 8GB оперативна и 128GB вътрешна памет, четири високоговорителя с Dolby Atmos и батерия с капацитет 7040 mAh, а включените калъф и писалка го превръщат в практично решение за водене на бележки, творчество и забавление навсякъде.

Намаленията са валидни до 31 август 2026 г. в търговската мрежа на Vivacom и онлайн на vivacom.bg.