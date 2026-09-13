Смарт оферти с до 90% отстъпка за над 150 устройства от Vivacom през август
Смартфони, таблети, смарт часовници и аксесоари от водещи брандове се предлагат на специални цени с плановете Unlimited
Следете всички новини, анализи и коментари за Устройства. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Смартфони, таблети, смарт часовници и аксесоари от водещи брандове се предлагат на специални цени с плановете Unlimited
Миниатюрни устройства могат да получат непрекъснато захранване без зареждане
Клиентите могат да се възползват от офертата както в търговската мрежа на Vivacom, така и онлайн
Сред акцентите е и таблетът Redmi Pad Pro 5G, мощен и с голям 12.1" дисплей
Най-поръчваният модел смартфон е iPhone Pro в цвят Deep Blue с 256 GB памет
Вероятно не сте предполагали, че могат да се включат директно в USB порта на телефона ви
Телекомът предлага пакет от две смарт устройства по избор без вноски
Има и мобилни контролери, които се свързват директно с телефона ви
Специални предложения за Motorola G85 5G и Xiaomi 14T серията с Unlimited планове от 20 до 30 юни
Всички смартфони се предлагат в комбинация плановете Unlimited на Vivacom
Потребителите могат да избират от трите най-актуални модела Apple Watch с eSIM – Ultra 2, Series 10 и SE
Пролетната оферта е валидна до 30 април 2025 или до изчерпване на количествата
Технологията Z-Wave разширява оперативната съвместимост и осигурява надеждни решения за интелигентни домове
Увеличава се търсенето на 5G телефони, като 90% от продажбите във високия и високия среден клас устройства
На CES 2025 ще бъдат показани иновационни продукти, които подобряват гъвкавостта на интелигентния дом с допълнителна Zigbee свързаност, Matter сертифи...
Промоционалната оферта ще продължи до 30 ноември
Ако бъдат открити, те ще бъдат конфискувани от дубайската полиция
Предлага държавите да въведат зони без устройства
Още от Студената война има подобни операции, но те са били в много по-малък мащаб
Иновациите вече са по-достъпни за всички с Vivacom 5G Pro, Vivacom Buds и Vivacom Kids Watch