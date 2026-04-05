Създадоха ядрена батерия, която издържа 50 години

Батерия, която може да работи десетилетия без презареждане, вече не е научна фантастика. Китайска компания обяви разработката на т.нар. „ядрена батерия“, която използва разпад на изотопи за генериране на електричество. Според създателите технологията може да осигурява непрекъснато захранване до 50 години. Разработката предизвиква интерес заради потенциала си да промени начина, по който работят електронните устройства.

Как работи новата технология

Според информацията разработката е дело на Beijing Betavolt New Energy Technology Company Ltd. Батерията използва изотопа никел-63, който при разпад освобождава енергия. Тази енергия се улавя чрез полупроводникови преобразуватели и се превръща в електричество.

Ключов елемент в процеса е тънък диамантен полупроводник, който улеснява преобразуването на енергията. Комбинацията от радиоактивен изотоп и специализиран материал позволява създаването на компактно устройство със дълъг живот.

До 50 години непрекъснато захранване

От компанията твърдят, че батерията може да осигурява енергия в продължение на десетилетия без необходимост от презареждане. Очакванията са тя да издържа до 50 години, което значително надхвърля възможностите на съвременните батерии.

Освен това устройството е с малки размери, което го прави подходящо за интегриране в различни технологии. Именно компактността се разглежда като ключово предимство за бъдещото приложение.

Приложения от изкуствен интелект до космоса

Ако технологията бъде потвърдена в практиката, тя може да намери широко приложение. Потенциалът обхваща области като изкуствен интелект, медицински устройства и аерокосмическата индустрия.

Възможността за дългосрочно захранване без намеса от страна на потребителя може да промени начина на работа на редица системи, особено в среди, където зареждането е трудно или невъзможно.

Силна конкуренция в разработките

Китайската разработка не е единствената в тази посока. Компанията Infinity Power, подкрепена от Пентагона, също работи върху подобна технология.

Оттам твърдят, че техният подход към преобразуването на енергия осигурява изключително висока ефективност. Според компанията миниатюрно устройство тип бутонна батерия може да доставя десетки миливати енергия за повече от 100 години.

Пътят до масовото приложение остава отворен

Въпреки обещаващите резултати, технологиите все още са в процес на усъвършенстване. Компаниите работят по подобряване на ефективността и безопасността преди пускането им на пазара.

Ядрените батерии са част от по-широка тенденция в разработката на нови енергийни решения. Според наблюдатели именно такива технологии могат да променят фундаментално начина, по който се захранват устройствата в бъдеще.

