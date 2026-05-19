Philips пусна първия самостоятелен двустранен монитор

Philips Monitors представи Philips 24B2D5300 - първия самостоятелен двустранен бизнес монитор с уникален „двоен екран“. Устройството има дисплей от всяка страна и е предназначено компании, които работят с клиенти, обработват чувствителна информация и търсят по-гъвкави решения за споделени работни пространства.

Новият модел комбинира два 23,8-инчови IPS панела с Full HD резолюция, честота на опресняване 120 Hz и USB-C свързаност. Най-голямата му сила обаче не е само в техническите характеристики, а в дизайна, който позволява двама души или две различни аудитории да виждат различно съдържание от едно устройство.

Монитор за бизнеса, който работи лице в лице с клиенти

Двустранният Philips 24B2D5300 е създаден за среди, в които служителят и клиентът трябва да взаимодействат бързо, ясно и безопасно. Това го прави особено подходящ за рецепции, банки, здравни заведения, сервизни гишета, офиси за обслужване и други пространства, в които поверителността и достъпът до информация трябва да бъдат внимателно разделени.

Функциите SmartView и DualView позволяват по-гъвкаво управление на съдържанието върху двата дисплея. SmartView разделя съдържанието на две виртуални секции от едно устройство, а DualView позволява задният екран да дублира или разширява основния дисплей.

Така служителят може да вижда работните приложения, вътрешната информация или чувствителните данни, докато клиентът получава само съдържанието, предназначено за него - например подробности за покупка, интерактивна форма, персонализирана информация или визуализация на процеса. Това дава възможност за по-добро обслужване, без да се нарушава сигурността на данните.

Признание за дизайна

Дизайнът на серията Philips B2D5000 вече е отличен и от журито на Reddot 2025. В оценката си то подчертава именно предимствата на двустранния формат и компактната конструкция.

„Двустранният дисплей и компактният дизайн на серията монитори Philips B2D5000 оптимизират работното пространство и улесняват професионалната употреба“, се казва в изявлението на журито на Reddot 2025 относно наградения продуктов дизайн.

Това признание поставя акцент върху идеята, че мониторът не е просто още един екран на бюрото, а инструмент за нов тип организация на работата - там, където пространството е ограничено, а контактът с клиенти или колеги е постоянен.

Двама потребители на едно устройство

Philips 24B2D5300 може да бъде използван и като решение за двама потребители, които работят едновременно от двете страни на едно устройство. Всеки екран може да бъде свързан към отделен източник чрез USB-C или HDMI, което позволява независима работа с различни устройства.

Това е особено полезно в споделени офиси, библиотеки, университети, училища, институции и корпоративни среди, където често има нужда от повече работни места, но ограничено пространство. Вместо два отделни монитора, едно компактно устройство може да обслужва две позиции или две роли.

Всеки от двата екрана поддържа MultiView - функцията на Philips за разделен изглед, включително режимите „картина до картина“ и „картина в картина“. Така дисплеите могат да работят самостоятелно, да показват различни входове и да се адаптират към конкретния работен процес.

Създаден за съвременния офис

Новият монитор е HDMI-ready и разполага с USB-C портове - по един за всеки екран. Те поддържат свързване на устройства, бърз трансфер на данни и захранване до 65 W на всеки USB-C порт. В модела са включени още вграден USB хъб и аудио функционалност.

Основата позволява завъртане на 180 градуса, което улеснява споделянето на екрана в реално време. Това е важно при срещи, консултации, обучения или работа по общ проект, когато единият потребител трябва бързо да покаже съдържание на другия.

Двама професионалисти могат да работят едновременно - по една и съща задача, по различни части от проект или в режим на представяне и обсъждане. Така мониторът се превръща в инструмент не само за индивидуална работа, но и за сътрудничество.

Комфорт за очите и по-лесна работа

Philips 24B2D5300 е оборудван с технологии за по-комфортна употреба при дълга работа. Flicker-free намалява трептенето на екрана, а SoftBlue ограничава вредните емисии на синя светлина. Мониторът има и сертификация eyesafe CERTIFIED 2.0.

В съчетание със 120 Hz честота на опресняване това прави двустранния дисплей по-удобен за ежедневна професионална употреба. В бизнес среда, в която служителите прекарват часове пред екрана, подобни функции са важни не само за комфорта, но и за устойчивостта на работния процес.

Нов формат за нови работни процеси

С Philips 24B2D5300 компанията въвежда формат, който може да промени начина, по който се използват мониторите в обслужването, администрацията, образованието и корпоративната среда. Двустранният дизайн позволява едновременно разделение и сътрудничество - клиентът вижда това, което трябва, служителят запазва контрол върху чувствителната информация, а двама потребители могат да работят от едно устройство.

Компактният формат намалява нуждата от допълнителни дисплеи в споделени пространства, а възможността за независими входове от всяка страна прави монитора гъвкав инструмент за модерни офиси и институции.

