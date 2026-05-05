Бъдещето вече е тук! Изкуствен интелект започна да пазарува в България

Първите трансакции, извършени от изкуствен интелект с банкови карти в България, станаха факт. Mastercard обяви успешни тестове на новото си решение Agent Pay, което позволява на ИИ агенти да правят покупки от името на потребителите - при пълен контрол и високо ниво на сигурност.

Как работи новият модел на плащане

Тестовете са проведени в контролирана среда със съдействието на УниКредит Булбанк, Пощенска банка и ОББ. В рамките на пилотния проект ИИ агент успешно е завършил покупка чрез платформата Priceless.com, която предлага преживявания и услуги на Mastercard.

Процесът е реализиран чрез технологичната платформа PayOS, която координира всяка стъпка от трансакцията - от заявката до финалното плащане. ИИ агентът комуникира директно със системата и извършва покупката от името на клиента.

В основата на сигурността стои използването на т.нар. agent tokens - технология, която защитава чувствителните данни и гарантира, че всяка операция е удостоверена и проследима.

Сигурност и контрол на първо място

От Mastercard подчертават, че ключовият елемент в новия модел е доверието. Всяка трансакция се извършва само след изрично съгласие на потребителя и се потвърждава чрез модерни методи за идентификация, включително Mastercard Payment Passkeys.

„Изкуственият интелект има потенциала значително да улесни ежедневието, но сигурността трябва да бъде на първо място. Agent Pay е създаден така, че всяка трансакция да бъде прозрачна, удостоверена и под контрола на потребителя“, заяви Ваня Манова, мениджър на Mastercard за региона.

По думите ѝ новата технология дава и допълнителна видимост за банките върху действията, извършвани от ИИ агенти, което позволява по-добър контрол и превенция на рискове.

Начало на нова ера в търговията

Според експертите т.нар. „агентна търговия“ е следващата стъпка в дигитализацията на финансовите услуги. Тя ще позволи на потребителите да възлагат рутинни задачи - като покупки, резервации или плащания - на интелигентни системи.

„С нарастващата автономност на трансакциите защитата, прозрачността и ясното съгласие на клиента са критично важни. Този модел показва как това може да бъде постигнато още от самото начало“, допълни Манова.

Mastercard вече работи по разширяване на технологията в Европа, като целта е тя да намери приложение в различни сектори - от електронната търговия до финансовите услуги. Новият модел обещава по-бързи, по-лесни и по-интелигентни плащания, но при запазване на пълен контрол от страна на потребителите.

