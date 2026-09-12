Mastercard избра гъвкав офис в центъра на София
Новото пространство заменя традиционния наемен модел и дава повече свобода при промяна на нуждите
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Новото пространство заменя традиционния наемен модел и дава повече свобода при промяна на нуждите
Фестивалът превръща ул. „Алеко Константинов“ в място за срещи, музика, домашна кухня и общи каузи
Fibank (Първа инвестиционна банка) стартира кампания за плащания с дебитни и кредитни карти Mastercard, издадени от банката. Тя започва на 15-и юни и...
Адаптирането към новата система може да струва около 18 милиарда евро
Тя е в рамките на тяхната съвместна програма ВОДИМ
63% от българите биха платили повече за активности, които подкрепят местния бизнес, според годишното проучване на Mastercard „Experience Economy“.
За ОББ дигитализацията е ключов приоритет, като само в рамките на един месец банката предостави редица подобрения и нови услуги в своето приложение ОБ...
Mastercard и банки у нас тестваха успешно нов модел за сигурни автоматични покупки
Fibank (Първа инвестиционна банка) стартира кампания за плащания с дебитни и кредитни карти Mastercard, издадени от банката, която ще продължи до 28 ф...
Инициативата е част от програмата “ВОДИМ” на ОББ и Mastercard
„Водим“ е дългосрочна програма за чиста вода от извора до чешмата. Дава достъп до питейна вода на разнообразни групи във време, когато той става все п...
Модерното онлайн решение дава възможност за още по-бързи и сигурни онлайн плащания
Priceless Sofia е колаборация на #soSofia и Mastercard
Дизайнът им изобразява елементи от логото на бранда в динамично движение
Двете компании инвестират във фонд за стипендии за учащи в чужбина, които да приложат експертизата си за развитие на здравословното и устойчиво хранен...
Кампанията е валидна през целия месец ноември и насърчава удобния и сигурен начин за плащане – с мобилен телефон и не важи за бизнес картиНова атракти...
Само за две години стабълкойните увеличиха обема на трансакциите с над 600%: през 2020 г. оборотът им беше 1 трилион долара, а през 2021 г. - 6 трилио...
Всеки, който притежава Mastercard®, вече може да я добави към Google Pay през ОББ Мобайл
Радина Кърджилова и Деян Донков активно се включиха в социално отговорната инициатива
Промоцията включва извършване на всички видове транзакции като онлайн плащания, покупки на стоки и услуги, теглене на пари в брой и парични преводи