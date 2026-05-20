Samsung и Google показаха очилата, които вкарват AI в ежедневието

Samsung Electronics и Google представиха ново поколение интелигентни очила, които трябва да превърнат изкуствения интелект в естествена част от ежедневието. Устройствата бяха показани по време на Google I/O 2026 и са разработени в партньорство с Gentle Monster и Warby Parker - две водещи имена в света на премиум очилата.

Чисто новите модели са замислени като продължение на мобилното изживяване, като позволяват на потребителите да получават помощ чрез гласови команди, без да държат телефона си в ръка. Първите колекции се очаква да дебютират тази есен, а допълнителни подробности ще бъдат обявени през следващите месеци.

Два премиум модела със собствен стил

Новите интелигентни очила са създадени като комбинация между хардуерното инженерство на Samsung, AI технологията на Google и дизайнерския опит на Gentle Monster и Warby Parker. Целта е устройствата да не изглеждат като тежък технологичен аксесоар, а като естествена част от личния стил на потребителя.

Gentle Monster внася в проекта своята по-смела, новаторска и изтънчена естетика, позната от модните очила на марката. Warby Parker залага на по-елегантен, класически и неподвластен на времето дизайн, който трябва да направи технологията по-лесна за носене всеки ден.

Двата модела са позиционирани като премиум устройства, които съчетават удобство, изкуствен интелект и силна визуална идентичност. Така Samsung и Google се опитват да наложат интелигентните очила не просто като джаджа, а като нов личен формат за общуване с технологиите.

Gemini влиза в очилата

В основата на новите смарт очила е възможността потребителят да общува с Gemini чрез глас. Очилата са проектирани да разбират света около човека в реално време и да му помагат, без той да откъсва вниманието си от средата.

Потребителите ще могат да задават въпроси за навигация, да получават персонализирани предложения - например за близко кафене по маршрута си - или да извършват действия като поръчка на доставка. Очилата ще могат също да обобщават важни известия и да добавят събития в календара.

Една от най-важните функции е преводът в реално време. Устройството ще предлага аудио превод, синхронизиран с гласа на говорещия, както и превод на текст от менюта и табели директно в зрителното поле на потребителя. Това превръща очилата в потенциално полезен инструмент при пътувания, работа, срещи и ежедневни ситуации в чужда среда.

Свързани с Galaxy и готови за снимки

Благодарение на интеграцията с екосистемата Galaxy новите очила ще могат да улесняват ежедневни задачи и да работят в синхрон със смартфона на потребителя. Идеята е телефонът да остане център на мобилното изживяване, но част от действията да се прехвърлят към по-естествен и свободен формат.

Потребителите ще могат да заснемат снимки, без да изваждат телефона си. Това е част от по-широката концепция за „свободни ръце“, при която очилата позволяват човек да остане фокусиран върху момента, а не върху екрана.

Samsung вижда устройството като нов AI формат в рамките на Galaxy екосистемата. „Интелигентните очила представляват важна стъпка в реализирането на визията на Samsung Electronics за изкуствения интелект“, заяви Джей Ким, изпълнителен вицепрезидент и ръководител на отдела „Потребителско преживяване“ в бизнес направлението Mobile eXperience на Samsung Electronics.

„С този нов AI формат ние разширяваме още повече екосистемата на устройствата Galaxy, в която всяко устройство е оптимизирано да предоставя уникални AI преживявания, съобразени с конкретната си форма“, допълни той.

Google: AI трябва да стане по-полезен и достъпен

От Google поставят акцента върху това, че очилата могат да направят изкуствения интелект по-естествено присъстващ в ежедневието. За компанията това е част от по-широката посока на Android XR и устройствата, които излизат отвъд традиционния екран.

„Интелигентните очила представляват значима стъпка напред в нашата съвместна визия със Samsung Electronics да направим изкуствения интелект още по-полезен и достъпен в ежедневието“, заяви Шахрам Изади, вицепрезидент и генерален мениджър на Android XR в Google.

„Като съчетаваме най-доброто от изкуствения интелект на Google и екосистемата Android с лидерството на Samsung Electronics в мобилния хардуер, както и с премиум дизайна на Gentle Monster и Warby Parker, помагаме на потребителите да останат свързани и да изразяват стила си по естествен и напълно свободен начин“, допълни той.

Мода, оптика и технология в един продукт

Gentle Monster и Warby Parker поставят акцента върху личния характер на очилата. За тях предизвикателството е технологията да бъде вградена така, че да не нарушава усещането за стил, комфорт и индивидуалност.

„Интелигентните очила трябва да бъдат толкова емоционално изразителни, колкото и технологично усъвършенствани“, заяви Ханкук Ким, основател и главен изпълнителен директор на Gentle Monster.

„Нашата визия беше да съчетаем модата и технологиите по начин, който излъчва смелост, красота и човечност, като пренесем революционния дизайнерски стил на Gentle Monster в новата ера на интелигентните очила съвместно със Samsung и Google“, добави той.

От Warby Parker също подчертават, че очилата са много личен предмет и всеки детайл има значение.

„Очилата са нещо много лично, затова всеки детайл е от значение при интегрирането на съвременни технологии в рамките, които хората носят всеки ден“, заяви Дейв Гилбоа, съосновател и съизпълнителен директор на Warby Parker.

„Нашите интелигентни очила са създадени да бъдат интуитивни, като съчетават характерния дизайн на Warby Parker с прецизна оптика и изключителен комфорт, за да помогнат на хората да останат фокусирани върху моментите пред тях“, допълни той.

Първите модели идват през есента

Първите колекции интелигентни очила на Samsung и Google се очаква да бъдат представени тази есен. Компаниите ще обявят повече подробности през следващите месеци.

Засега посоката е ясна - новото устройство трябва да направи изкуствения интелект по-незабележим, по-близък и по-полезен в ежедневието. Вместо потребителят постоянно да посяга към телефона си, очилата трябва да му дадат навигация, превод, известия, снимки и лична помощ директно през погледа и гласа.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com