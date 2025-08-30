5 странни неща, които можете да включите в смартфона си

В днешно време повечето смартфони имат USB-C порт, който обикновено използвате само за едно нещо – за зареждане.

Но USB-C портът на iPhone, Galaxy или друг Android телефон може да прави далеч повече.

Освен зареждане, той може да захранва всякакви нестандартни джаджи. Ето пет примера за устройства, които вероятно не сте предполагали, че могат да се включат директно в USB порта на телефона ви.

Терапия с топлина срещу ухапвания от насекоми

Знаете ли, че прилагането на леко затопляне е най-бързият и лесен начин за облекчаване на сърбеж след ухапване от насекомо? При повишаване на температурата до около 51–52 °C се намаляват подуването и сърбежът. През лятото, когато комарите са постоянен проблем, се използва специално устройство за „изгаряне“ на ухапвания от години.

Има малко приспособление, наречено Heat It. То е терапевтично устройство за ухапвания, което се захранва от смартфон през USB. Буквално включвате този миниатюрен адаптер в USB-C порта, стартирате приложението и прилагате точното количество топлина, за да намалите възпалението, без да изгорите или раздразните кожата. Да, ще щипе за момент, но е напълно поносимо. След няколко секунди топлината изчезва, а с нея и сърбежът.

Heat It се предлага както за USB-C, така и за Lightning портове и е достатъчно малък, за да се закачи на ключодържател, винаги готов за употреба. Перфектен е за къмпинг или като част от аптечка.

Захранване на термовизионна камера

Сред по-необичайните устройства, които можете да свържете към телефона си, е термовизионната камера. Това решение е полезно както за професионалисти, така и за ентусиасти. Например при монтаж на телевизор и прокарване на кабели зад стената, USB-C термовизионна камера като TopDon може да открие електрически проводници или други елементи, които трябва да се избягват при пробиване.

Термокамерите позволяват също да проверите температурата на въздуховоди за отопление, да „видите“ нивото на пропан-бутан в бутилка, да засечете загуба на топлина през врати и прозорци през зимата и още много други приложения. Някои модели дори предлагат по-висока резолюция и ръчно регулиране на фокуса.

Цифрови микроскопи през USB-C

По подобен начин чрез USB порта на телефона може да се захранва и цифров микроскоп, бороскоп (ендоскоп) за трудно достъпни места и други подобни устройства. Популярната марка Plugable предлага USB-C дигитален микроскоп с увеличение 250х, който е подходящ както за работа, така и за образователни цели.

При ползване на USB-C ендоскопска камера с вградено осветление, тя може да се вкара в стената, зад телевизор, за да се проверят портовете. Камерата позволява и заснемане на снимки в трудно достъпни места – оказва се по-полезна, отколкото човек би предположил.

Антипрахови тапи за USB-C

Следващото устройство може да не е толкова впечатляващо като термовизионна камера, но е нещо, за което малко хора се замислят. Става дума за малки тапи за USB-C портове, които защитават телефона от прах, пясък, власинки, замърсявания и дори вода. Идеални са при пътуване на море, посещение на аквапарк или просто когато искате да предпазите устройството си.

Пясъкът попада навсякъде изключително бързо, но тези малки приспособления решават проблема. Предлагат се варианти за USB-C, Lightning, Micro-USB и други портове.

Мини вентилатор, захранван от телефона

Колко пъти сте били в самолет или чакалня, където въздухът е застоял и сте си пожелавали малко свежест? Самолетите често се нагряват на пистата, а някои офиси нямат климатизация. В такива ситуации на помощ идва мини вентилатор, захранван директно от USB-C порта на телефона.

Да, може да изглежда леко забавно, но ако някога сте стояли на самолет в разгара на лятото, знаете колко спасително може да бъде едно такова устройство. Тези вентилатори обикновено имат регулируема глава, предлагат се в различни цветове и работят изненадващо добре.

Списъкът не е изчерпателен. Освен тези джаджи, можете да намерите и малки говорители, които се включват в USB-C порта, портативни монитори, гейм контролери и други. Съществуват и адаптери, които превръщат USB-C порта в магнитен конектор, така че ако някой се спъне в кабела, телефонът няма да полети на земята.

Разбира се, винаги остава въпросът за живота на батерията. Ще трябва сами да решите колко заряд сте готови да изразходите за управление на контролер, говорители, ендоскоп или устройство за лечение на ухапвания.

