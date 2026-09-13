Пуснаха пети блок на АЕЦ "Козлодуй"

Козлодуй. Пети блок на АЕЦ "Козлодуй" вече работи. Това съобщиха от пресцентъра на централата и уточниха, че това е станало в 23, 27 часа снощи. Прип...