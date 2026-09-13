Какво се случва ако постоянно държите зарядното устройство в контакта
Постоянното включване води до прегряване, повреди и по-високи разходи за подмяна
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Постоянното включване води до прегряване, повреди и по-високи разходи за подмяна
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Върховният касационен съд отмени 13 клаузи от общите условия на електроразпределителното дружество "EVN България - Електроразпределение". Общите услов...
Козлодуй. Пети блок на АЕЦ "Козлодуй" вече работи. Това съобщиха от пресцентъра на централата и уточниха, че това е станало в 23, 27 часа снощи. Прип...
София. Повторното включване на електрозахранването да става до 4 часа след подаване на искане от потребителя. Това поискаха потребителски организации...