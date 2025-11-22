Тези 5 уреда не трябва да се включват в разклонител. Експерт каза защо

Удължителят, наричан и разклонител, е често срещан предмет във всеки дом, но някои мощни електрически уреди никога не бива да се захранват чрез него, пише Express.

Според Гордън Уолис от Your NRG

уредите с висока консумация на енергия не трябва да се включват в удължителя,

дори и да изглежда удобно.

„Разклонителите имат място в дома, но е важно да се разбират техните ограничения. Те са предназначени за временно свързване на устройства с ниска мощност, а не за постоянно захранване на уреди с висока мощност. Неправилната употреба може да доведе не само до енергийна неефективност, но и до сериозна опасност от пожар“, обясни експертът.

Той посочи пет уреда, които консумират много електроенергия и не трябва да се включват в разклонител.

Те са фурни с горещ въздух, микровълнови фурни, перални машини, хладилници и фризери.

„Включването на тези устройства в удължител може да претовари електрическата верига, да причини прегряване, а в някои случаи и искрене или дори пожар. От гледна точка на енергийната ефективност, вие също така губите енергия поради неефективно захранване“, отбеляза Гордън.

Още по-опасна практика е включването на един разклонител в друг,

което значително увеличава риска от претоварване.

„Може да изглежда, че няма нищо лошо в свързването на няколко удължителя или включване на хладилник или фризер в контакта, но това е един от най-опасните навици в дома. Тези уреди се включват и изключват през целия ден, създавайки внезапни токови удари, с които повечето удължителни кабели просто не могат да се справят“, казва експертът.

Ако в дома ви липсват електрически контакти, експерт препоръчва да се намери постоянно и безопасно решение:

инсталиране на допълнителни контакти.

„Ако използвате удължители, просто защото нямате достатъчно контакти, по-безопасно и по-енергийно ефективно решение е да наемете квалифициран електротехник, който да инсталира допълнителни контакти. Това е малка инвестиция, която значително ще намали риска от пожар и ще подобри енергийната ефективност на вашия дом“, увери Гордън.

Той добави, че разклонителите трябва да се използват само временно и че в никакъв случай не трябва да се прекалява.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com