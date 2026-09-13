ЦСКА уреди топ трансфер!
Това може да бъде една от сделките на лятото
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Това може да бъде една от сделките на лятото
Един неправилен избор може да доведе до високи сметки
И какви са причините
Ако няма къде да включите хладилник или пералня, най-доброто решение е да инсталирате допълнителни контакти в къщата
Микроби водят до нежелани здравословни проблеми
Офертата не изисква преподписване на договор или активация на услуга
От енергодружеството обясниха, че е имало свръхнатоварване и тежка авария
Спecтявaнeтo нa пapи oт мeceчнaтa cмeтĸa зa eлeĸтpoeнepгия ниĸoгa нe e излишнo
Забравяме ги включени, дори когато не е нужно
Ето как да намалите над 20% от сметките си
Обсъжда се потенциалното въздействие на мрежите от пето поколение върху самолетните уреди
Всички българи трябва да се снабдят с уреди за дистанционен отчет до 2027 година
Производителите ще трябва да гарантират резервни части за този период
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Ще се заплащат разсрочено за облекчение на абонатите
С пари от ЕС ще се изграждат центрове за поправка на печки и хладилници 44,5 млн. лв. от общия бюджет на Оперативна програма "Околна среда" 2014-2020...
Нов метод за намаляване на енергийните разходи ще бъде представен на Международния технически панаир в Пловдив, който ще се проведе от 28 септември до...
Има над 150 доброволци да помагат в спортното събитие Вече втори ден продължава монтирането на уредите за предстоящата Световна купа по спортна гимна...
Уредите да не са включени в контактите, когато заминаваме на ваканция, препоръчват от ЧЕЗ. От компанията припомнят, че е важно при по-дълго отсъствие...