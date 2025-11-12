4 стъпки да направите стария си телефон с Android да работи като нов

С течение на времето смартфоните с Android започват да се забавят и да изтощават батериите си по-бързо, което влошава потребителското изживяване. Но вместо да бързате с покупката на по-нов, има начин да възстановите усещането „като ново“ на любимото си устройство чрез правилна поддръжка и оптимизация.

Рецензент на ZDNET сподели проста процедура от 4 стъпки, която ще накара всеки телефон с Android да работи пак като нов.

Стъпка 1: Премахнете неизползваните приложения

През годините вашият смартфон често се претрупва с игри и приложения, за чието съществуване вероятно сте забравили. Ако не сте използвали дадено приложение през последния месец, струва си просто да го изтриете. В края на краищата, винаги можете да го инсталирате отново.

Можете да отидете в Настройки > Памет > Приложения, за да видите списък с инсталирани приложения и да премахнете тези, които вече не са ви необходими. Добра идея е да изчистите кеша на приложенията, от които се нуждаете , тъй като с течение на времето те натрупват гигабайти ненужни данни.

Стъпка 2: Актуализирайте системата и приложенията си

Уверете се, че вашият Android е актуализиран до най-новата версия на операционната система. Поддържането на актуализация ще му помогне да работи по-бързо и да инсталира най-новите протоколи за сигурност. Отидете в Настройки > Системна актуализация, за да проверите и инсталирате най-новата налична версия на софтуера.

След като деинсталирате ненужните приложения и актуализирате телефона си до най-новата версия на операционната система, трябва да отидете в Google Play Store и да актуализирате останалите приложения. Важно е да използвате най-новите налични версии на тези приложения, за да си осигурите достъп до най-новите функции, по-добра производителност и подобрена сигурност.

Стъпка 3: Прегледайте стартиращите и фоновите процеси

Много приложения се стартират по подразбиране, когато включите устройството си, или работят постоянно във фонов режим. Те заемат памет, консумират заряд на батерията и могат да забавят интерфейса.

Отидете в настройките на батерията/приложенията → деактивирайте автоматичното стартиране за несъществени приложения; ограничете фоновите процеси, където е възможно.

Стъпка 4: Регулирайте скоростта на анимацията

Друг начин да ускорите по-стар смартфон е да намалите скоростта или да деактивирате анимациите изцяло в менюто „Анимация“. Това ви помага да видите как интерфейсът реагира по-бързо, особено при бюджетни или малко по-стари модели.

Единственото предупреждение е, че тази настройка не е налична по подразбиране на вашия смартфон. За да я намерите, трябва да активирате опциите за разработчици, като отидете в „Настройки“ > „Относно телефона“ > докоснете Монтаж 6-7 пъти. Това ще отвори опциите за разработчици.

