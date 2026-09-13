Пътувате с кола в ЕС? Ето правилата, които могат да ви спестят солена глоба
Няколко основни неща, които трябва да знаем за шофьорската книжка, застраховката и правилата
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Няколко основни неща, които трябва да знаем за шофьорската книжка, застраховката и правилата
Комисията планира напълно нов подход за борба с превишената скорост по пътищата
Промени бяха направени и по турски пътища
МВР затяга контрола над джигитите на пътя
Грозят ги санкции
Златното правило за безопасно шофиране е двете секунди
Това става в естетичен център
Каква информация дава КАТ
Говори министър Даниел Митов
Ново изследване поставя под въпрос основите на стандартната космология
Няколко бързи докосвания и плъзгания са достатъчни, за да се радвате на отлично устройство
Тя поиска безкомпромисни мерки срещу звездите, които с поведението си насърчават опасността на пътя
Споделя, че не знае дали скоростомерът на колата на Емрах се замъглява в режим "спорт"
Как един малък оператор порасна и се превърна в лидер с най-бързата мобилна мрежа в Европа
Засичането на средна скорост започва от неделя, 7 септември
Получавате технологична иновация в красив и дискретен вид
Последното решение колко да бъде тя
Депутатите приемат окончателно новите глоби на пътя
От четвъртък започват да летят "честитките"
Има едно нещо, което шофьорите трябва да имат предвид