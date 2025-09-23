От първия разговор до 5G рекорди: 30 години А1 в България

Тридесет години след старта си А1 България отбеляза юбилея с технологичен спектакъл, който събра медии, партньори и клиенти и показа пътя от аналоговото начало до най-бързата 5G мрежа в Европа. На A1 Tech Trip компанията извади на светло постиженията си, очерта плановете за мрежите и услугите, поднесе премиера на iPhone 17 в първия ден от продажбите у нас и получи отличие от Ookla. Юбилеят звучи като обещание, защото А1 продължава да задава темпото на дигиталната трансформация в България.

От Мобилтел до А1 - три десетилетия свързаност

Историята на първия български мобилен оператор започва далеч преди днешния високоскоростен интернет. През 1995 г. под името „Мобилтел“ той стартира първата клетъчна мрежа в страната. Първоначално абонатите са малко над 3800, но само две години по-късно сигналът вече покрива петте големи града София, Варна, Бургас, Пловдив и Пазарджик. До края на 1999 г. клиентите надхвърлят 100 000, започва изпращането на SMS, а покритието достига 60% от територията и 85% от населението.

Следва бурно десетилетие на разтеж, което през 2018 г. води до нова марка - А1 България. Днес компанията управлява близо 28 000 км оптична мрежа и модерна инфраструктура в 80 града и 145 по-малки населени места. 5G ULTRA услугата обхваща над 86% от населението, включително почти всички селища с над 3000 жители, основните курорти и ключовите транспортни коридори, а 4G мрежата вече достига до повече от 99,5 % от българите.

На фона на тази впечатляваща хронология юбилейното събитие A1 Tech Trip 2025 насочи поглед не само към миналото, но и към бъдещите амбиции, в т.ч. нови мрежови проекти и още по-богато портфолио от дигитални услуги за клиенти и бизнес.

Милионни инвестиции и 5G SA роуминг

Амбициозните планове за развитие на фиксираната и мобилната инфраструктура бяха подкрепени и с конкретни цифри. През последните пет години А1 България е вложила 220 млн. лева в изграждането на своята 5G мрежа, съобщи Живко Ковачев, директор „Конвергентна мрежа и услуги“. Той припомни, че през 2021 г. компанията е разполагала с едва 50 хил. 5G абонати и 50,3% покритие в 75 населени места, докато днес покритието вече достига 88,2% и обхваща 1970 населени места с над 800 хил. абонати.

„Крайната ни цел е след няколко години 5G покритието ни да е равно на 4G покритието“, коментира Ковачев, като посочи и 50% годишен ръст на общия обем трафик. Само 5G трафикът е нараснал със 192% спрямо предходната година, докато при 4G увеличението е 29%. Междувременно А1 продължава да изгражда нови базови станции, като акцентът пада върху малките населени места и пътищата, за да се разшири обхватът на високоскоростната мрежа.

Лидерство на А1 и 5G в Европа

Ковачев получи и наградата на Ookla за най-бърза мобилна мрежа в Европа от старшия съветник Тибор Ратоний и обяви предстоящите международни проекти на А1, вкл. първата в света демонстрация на 5G SA роуминг в партньорство с COSMOTE по проекта 5G SEAGUL, както и трансграничните инициативи WAVEO и Multimodal-5G, подкрепени от ЕС, които ще осигурят безпроблемно 5G покритие по маршрута Крит-Пирея-Атина-Симитли, и между България и Румъния.

Тибор Ратоний, старши съветник в Ookla, Живко Ковачев, директор „Конвергентна мрежа и услуги“ в А1 и Костас Панайотопулос от Ookla

Следващият силен акцент бяха цифрите, които доказват лидерството на компанията. Данните за глобалната класация изнесе анализаторът на Ookla Люк Кийхоу. Според него България е шеста в света по мобилна скорост за периода май-юли 2025 г., а 5G мрежата на А1 изпреварва с над 25% най-близкия европейски конкурент. София заема първо място по 5G скорости в цяла Източна Европа.

Съдържание от ново поколение и киберсигурност

На прага на четвъртото си десетилетие А1 поставя нови амбициозни цели, които излизат отвъд класическия телеком. „Всичко това ни позиционира не само като телеком, но като компания, която доставя съдържание от ново поколение“, заяви Цветан Хранков, директор „Инфраструктура на мрежата и фиксирани услуги“.

Сред приоритетите е проект по Плана за възстановяване и устойчивост – модернизация на над 2160 км оптична мрежа и осигуряване на 5G покритие за 167 000 жители в 61 по-слабо населени общини, за да се преодолее цифровото неравенство.

Живко Ковачев допълни, че А1 планира изключване на цялото 3G покритие и пълно преминаване към 4G, докато в момента всички магистрали и 70% от първокласните пътища вече имат 5G обхват. Компанията подготвя и нова демонстрация – през ноември, заедно с Cosmote, ще бъде показана непрекъсваема услуга при преминаване между две държави през 5G Standalone (5G SA). Още през 2024 г. А1 направи подобна демонстрация с 5G NSA свързаност, а по-рано тази година, съвместно с Vodafone Group и Ericsson, реализира първата в света успешна международна 5G SA роуминг свързаност между различни телекомуникационни групи.

Михаил Семерджиев, старши мениджър „ICT услуги“ в А1

На този фундамент стъпват и решенията за корпоративните клиенти - проекти за киберсигурност, системна интеграция и AI автоматизация за компании като Пощенска банка, Abrites, Софийска вода и Electrohold. Старши мениджърът „ICT услуги“ Михаил Семерджиев подчерта, че пакетите A1 Security дават надеждна защита и съответствие с европейската регулация NIS2, докато AI автоматизацията намалява рутинните дейности и повишава ефективността.

Майя Раковска, директор „Продукти, услуги и роуминг“ в А1

В продължение на темата за иновациите Майя Раковска, директор „Продукти, услуги и роуминг“ в А1, разказа за еволюцията на услугите Select, които дават възможност на клиентите сами да определят дигиталните възможности, включени в плановете им. Новото развитие на услугите включва както практически полезни функционалности, например проследяване на средна скорост в реално време, така и възможности с подчертан социален акцент. Сред тях е опцията за автоматично дарение към избрана кауза директно през приложението Моят А1, която показва как технологиите могат да се превърнат в инструмент за положителна промяна.

Пазарни лидери и нови навици при смартфоните в България

Пазарът на смартфони у нас остава стабилен, а водещите производители са Samsung и Apple, разкри Александър Колев, мениджър „Управление на продуктовото портфолио и аксесоари“ в А1. Според него продажбите вече са надминали нивата отпреди пандемията, а интересът се измества към средния и високия клас устройства, където масово навлизат функции с изкуствен интелект – засега най-често за обработка на снимки.

Тенденцията е ясна: намалява търсенето на нисък клас и 4G смартфони за сметка на 5G моделите, тъй като „все повече потребители осъзнават предимствата от по-високите скорости“, подчерта Колев.

Александър Колев, мениджър „Управление на продуктово портфолио и аксесоари“

Данните на А1 показват, че Samsung запазва лидерска позиция с 36% дял, подкрепена от популярната А серия и флагманите от S линията, както и от интереса към сгъваемите модели. Следва Apple с 14%, като младите клиенти често избират дори по-стари модели на марката вместо Android. Xiaomi държи 13%, но усеща конкуренцията на алтернативни брандове, докато Honor набира скорост с 11% и всяка година удвоява присъствието си. Motorola остава с 10% дял, Realme с 5%, а TCL – с 4%. Останалите производители си поделят 7% от пазара.

iPhone 17 – рекордни поръчки и вярна публика

Кулминацията в света на устройствата беше логично заета от най-очакваната премиера – серията Apple iPhone 17, която вече се предлага в магазините на. Александър Колев разкри, че предварителните поръчки показват ясно предпочитание на българските потребители към Pro моделите от новата серия.

Най-търсен е флагманът iPhone 17 Pro Max, следван от iPhone 17 Pro. Въпреки че светлината на прожекторите на глобалната премиера беше насочена към ултралекия iPhone Air, той заема трето място по заявки у нас, почти изравнен с базовия iPhone 17. Цветовете също имат своята надпревара: при Pro моделите води оранжевият с 40% от поръчките, следван от тъмносиния (33%) и сребристия (27%).

Базовият iPhone 17 пък привлича почитатели на по-класическите решения, като черно (34%) и бяло (23%), но не липсва интерес и към лавандула (18%), синьо (13%) и нюанса Sage (12%). При iPhone Air най-силен е интересът към черния вариант (30%), следван от синия (26%), белия (25%) и златистия (19%).

Колев отбеляза, че от 2023 до 2025 г. се наблюдава стабилен ръст на продажбите на iPhone в България, а лоялността към марката е впечатляваща: „Много малко клиенти, които ползват iPhone, решават да мигрират към Android“, каза той, подчертавайки трайния интерес на българските потребители към продуктите на Apple.

Модата среща технологиите

Гостите на A1 Tech Trip се насладиха и на специално създадената по повод 30-годишнината на телекома капсулна модна колекция на дизайнера Николай Божилов. Тя пресъздава по артистичен начин етапите на комуникационната еволюция.

Вдъхновена от технологичния път на компанията, колекцията обединява мода и иновации чрез облекла от рециклирани и преосмислени материали – мобилни телефони, кабели, платки, дисплеи, фотоапарати и други технологични компоненти.

Ревюто предложи смел микс от техноарт, винтидж електроника и съвременен авангард, превръщайки подиума в символичен разказ за прехода от аналоговото начало до дигиталната свързаност на днешния свят, напомняйки, че развитието на А1 през последните три десетилетия е неразделна част от развитието на технологиите и телекомуникациите в България.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com