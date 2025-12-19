Голям завой за ТикТок в Америка

Китайската компания „БайтДенс“, собственик на социалната мрежа ТикТок, е подписала обвързващи споразумения за създаване на съвместно предприятие, което да поеме контрола върху дейността на платформата в САЩ. Новината беше съобщена от Ройтерс, позовавайки се на вътрешно съобщение на изпълнителния директор на ТикТок Шоу Цзъ Чу до служителите на компанията. Информацията беше потвърдена и от американски медии като Си Ен Би Си, Ей Би Си и Аксиос.

Ходът се разглежда като ключова стъпка за избягване на забрана на ТикТок в САЩ, където приложението се използва редовно от над 170 милиона души. Несигурността около бъдещето на платформата продължава от 2020 г., когато Доналд Тръмп за първи път се опита да наложи забрана по съображения за националната сигурност.

Как изглежда сделката

Новата компания TikTok USDS Joint Venture LLC ще бъде притежавана в размер на 80,1% от американски и глобални инвеститори, сред които Oracle, Silver Lake и базираната в Абу Даби MGX. ByteDance ще запази дял от 19,9%. Очакваната оценка на новото дружество е около 14 млрд. долара, макар че окончателната капитализация не беше официално оповестена.

Съгласно договореното, новото съвместно предприятие ще управлява американската версия на ТикТок, а Oracle ще бъде „доверен партньор по сигурността“, отговарящ за съхранението и защитата на чувствителните данни на американските потребители в облачна инфраструктура на територията на САЩ.

Алгоритъмът – голямата неизвестна

Въпреки обявената структура, редица въпроси остават без отговор, най-вече около контрола върху алгоритъма на ТикТок. Според бившия съветник по националната сигурност Ръш Доши не е ясно дали алгоритъмът е бил реално прехвърлен, лицензиран или продължава да се контролира от Пекин, като Oracle единствено наблюдава процесите.

Китайски медии съобщиха, че ByteDance ще запази оперативна роля, а американско подразделение на ТикТок може да получава част от приходите на новото дружество. ByteDance ще има и един представител в седемчленния борд на директорите.

Политика, милиардери и Тръмп

Сделката не остана без политически реакции. Сенаторката Елизабет Уорън заяви, че около нея има твърде много неясноти и обвини Доналд Тръмп, че предава контрола върху съдържанието на американците в ръцете на „приятели милиардери“. Самият Тръмп, който има над 15 милиона последователи в ТикТок, неведнъж е признавал ролята на платформата за изборния си успех.

Президентът поддържа близки отношения с главния изпълнителен директор на Oracle Лари Елисън, а по-рано посочи, че в сделката може да участват и други крупни имена като Майкъл Дел и Рупърт Мърдок, макар участието им да не е потвърдено официално.

Очаква се сделката да бъде финализирана на 22 януари, с което да се сложи край на години на политически и регулаторен натиск върху ТикТок в САЩ – макар съмненията около реалния контрол и влиянието на ByteDance да остават.

